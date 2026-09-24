Itziar Carrocera Fernández encabezará la candidatura del PNV a la alcaldía de Santurtzi (Bizkaia)

Itziar Carrocera, candidata del PNV a la alcaldía de Santurtzi (Bizkaia) - PNV

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Municipal del PNV de Santurtzi (Bizkaia) ha elegido a Itziar Carrocera Fernández para encabezar la candidatura jeltzale en las próximas elecciones municipales. La formación confía así su proyecto a una persona con una amplia trayectoria en el Ayuntamiento y un "profundo conocimiento" del municipio y de su realidad social.

Carrocera, de 49 años y diplomada en Magisterio, forma parte de la Corporación municipal desde 2019. Entre 2019 y 2023 estuvo al frente de Acción Social e Igualdad y, posteriormente, asumió responsabilidades en las áreas de Cultura, Deportes y Euskera. Desde el 5 de marzo de 2026 ejerce como alcaldesa de Santurtzi.

Según ha informado el PNV, a lo largo de estos años la actual primer edil ha asumido responsabilidades en ámbitos estrechamente ligados al día a día del municipio, una trayectoria en la que ha desarrollado su "capacidad de gestión y su vocación de servicio". "Su conocimiento de Santurtzi y su cercanía con los vecinos y vecinas se suman a su capacidad para escuchar, liderar equipos y alcanzar acuerdos", ha destacado.

Carrocera afronta esta nueva etapa con "responsabilidad, ilusión y compromiso, y con la voluntad de seguir trabajando desde la cercanía, atendiendo las necesidades de los barrios y afrontando los retos que tiene por delante el municipio". "Seguiremos apostando por crear un Santurtzi limpio, seguro y donde todas y todos queramos vivir", ha señalado la candidata.