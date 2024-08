Itziar Ituño da inicio a la Aste Nagusia bilbaína reivindicando en su pregón la libertad de expresión

En un discurso íntegro en euskera, rechaza las agresiones, se solidariza con Gaza y envía el "abrazo más cálido" a quienes "no pueden estar"



BILBAO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actriz Itziar Ituño ha dado inicio a la Aste Nagusia bilbaína con un pregón íntegramente en euskera en el que ha hecho una defensa de la libertad de expresión. Además, ha reivindicado el feminismo, ha rechazado las agresiones machistas, ha tenido un recuerdo para "el sufrimiento" de Palestina y ha enviado el "abrazo más cálido" a quienes "por diferentes motivos, no pueden estar".

Horas antes de las siete de la tarde, bilbaínos, vizcaínos y visitantes de diferentes lugares se han acercado hasta la plaza del Arriaga para aguardar el inicio de la Semana Grande de la villa y saludar al símbolo festivo, Marijaia.

La animación ha ido creciendo hasta que la pregonera, Itziar Ituño, y la txupinera, Nagore Ugarte, diez minutos antes de lo previsto, se han asomado a la balconada del Teatro municipal, donde han sido recibidas con gritos de animación por las miles de personas que, desde la plaza hasta el puente del Ayuntamiento, aguardaban a que se iniciara el pregón.

Itziar Ituño se ha dirigido a los congregados emocionada y, situada junto a la txupinera, ha iniciado su intervención, desarrollada íntegramente en euskera, con "el corazón acelerado, las piernas temblando, emocionada hasta los huesos". "Cuántas veces he sido actriz en el escenario de Arriaga. Yo he sido espectadora, también, y he sido testigo. No sabéis qué espectáculo precioso desde aquí", ha manifestado.

La actriz ha agradecido a la comisión mixta de fiestas, a Bilbao y a Bilboko Konpartsak su labor y ha destacado el "privilegio y el lujo" de "tener la oportunidad de hablar sin censura y exclusión". "Es un honor y un desafío", ha dicho.

Itziar Ituño, se ha reivindicado como actriz, persona, "no personaje" y, tras recordar su nacimiento en Basauri y a su barrio, El Kalero, "orgulloso y trabajador", ha destacado que de ahí eran "Las 11 de Basauri", mujeres de clase obrera, que vivieron un proceso penal desde 1976 hasta 1985, acusadas de haber abortado.

Tras citar a estas "feministas puras", ha advertido de que "nunca aceptaremos agresiones machistas, ni en Aste Nagusia, ni en ningún otro lugar". "En todas las txosnas tenéis el protocolo para activarlo. También soy txosnera sin remedio. Dejad de perjudicar las txosnas, dejad de intentarlo, siempre respeto hacia el pueblo. Las fiestas son de todo el mundo", ha añadido.

Además, ha advertido de que "siempre habrá alguien que intentará silenciarte, amenazar o insultar" y ha dicho que "ante todos esos que utilizan palabras bonitas e hipócritas" no hay que callar "nunca". "Porque no estamos más guapas calladas", ha dicho. "Hablemos alto y claro, a los cuatro viento, sin miedo, para decir lo que somos, proclamar lo que es justo cueste lo que cueste, libres, felices y alegres", ha añadido.

Ituño -que fue objeto de duras críticas por participar en una manifestación de Sare- ha reivindicado, como artista, "todo el derecho a opinar, al igual que todos". "Mercedes Sosa dijo que por ser artistas no tenemos patente de idiotas. El arte siempre ha sido transformador. No os calléis, que si se calla el cantor calla la vida", ha dicho.

La actriz ha elogiado a Bilbao, "orgulloso, noble, moderno", pero todavía "con el olor a buena fábrica", y euskaldun. "Eres hija de miles de trabajadores. Abrid los brazos a todos los que vienen desde lejos porque son vuestro futuro", ha aconsejado. Además, ha recordado a quienes "por diferentes razones no pueden estar entre nosotros", a los que ha enviado "el abrazo más cálido".

Por otra parte, Ituño ha pedido no olvidar "el sufrimiento de otros" y ha aludido al "genocidio de Gaza", con Palestina en "un trance muy grave". "Mujer euskaldun, libre, feliz, eres, Bilbao. Bilbao, tú eres Marijaia. Viva Bilbao, viva Marijaia, viva Aste Nagusia", ha concluido.

Tras las palabras de la pregonera, la txupinera, Nagore Ugarte, de la comparsa Tinbotarrak, ha prendido la mecha del cohete que ha marca el inicio de las fiestas de la capital vizcaína. Marijaia ha vuelto a asomarse a la balconada para saludar a la multitud y, un año más, ha vuelto a bailar, jaleada por los congregados en la plaza, que han botado bajo una lluvia de papeles rojiblancos y de harina.

De esta forma, se ha dado inicio a nueve días de una Aste Nagusia que prevé batir un nuevo récord con dos millones de participantes. Posteriormente, Marijaia, pregonera y txupinera, se han dirigido al espacio festivo, en el que han quedado inauguradas las 'txosnas'.

RECEPCIÓN OFICIAL

De forma previa a la lectura del pregón, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha presidido la recepción oficial que el Consistorio de la ciudad ha ofrecido en el teatro Arriaga a representantes institucionales, políticos y de la sociedad bilbaína.

La corporación municipal ha sido recibida al pie de la escalinata central del teatro con un aurresku de honor. A continuación, en el foyer del teatro, se ha procedido al cambio de testigo de pregonera y txupinera y a la entrega de la makila de mando y del soporte lanzador del txupin.

La pregonera y la txupinera de la anterior edición, Aiora Renteria e Izaskun Pinedo, respectivamente, han entregado ambos símbolos a Itziar Ituño y Nagore Ugarte en presencia del alcalde Aburto y de la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun. Concluida la toma de posesión, Aburto y Urtasun han procedido, el uno al otro, a anudarse al cuello el pañuelo tradicional de fiestas.

En el acto han estado presentes, además del regidor bilbaíno y los portavoces de todos los grupos municipales de la capital vizcaína, otros representantes institucionales, como la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, o la portavoz de la diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga.

También ha acudido la presidente del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, la eurodiputada de la formación jeltzale Oihane Agirregoitia, la presidenta del Bilbao Basket, Isabel Iturbe, y la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González.

A partir de este sábado, quienes se acerquen a Bilbao disfrutarán de nueve días continuados de fiestas, con un programa de más de 500 actividades gratuitas y más de 100 actuaciones musicales.

También Bilboko Konpartsak ha organizado más de 600 actividades que darán protagonismo a la ría, con actividades infantiles y competiciones deportivas a través de la colaboración con agentes de cultura del entorno.