La Itzulia Women provocará afecciones al tráfico en varios municipios del viernes al domingo

SAN SEBASTIÁN 13 May. (EUROPA PRESS) -

La carrera Itzulia Women 2026, con inicio en Zarautz y final en San Sebastián, tendrá afecciones al tráfico del viernes al domingo. Ertzaintza y Policías Locales se encargarán del dispositivo de seguridad y acompañamiento, en el que participarán alrededor de 350 ertzainas y 65 agentes de las policías locales, y que estará coordinado por el Gobierno Vasco.

El viernes la primera etapa, con inicio (sobre las 10.16 horas) y final (sobre las 13.40 horas) en Zarautz, pasará por esta localidad, Getaria, Zumaia, Deba, Mutriku, Azkoitia, Azpeitia, Urrestilla, Beizama, Bidania, Errezil, Aizarza, Getaria y volverá a Zarautz.

Los cortes de tráfico durarán en torno a los 30 minutos y la circulación quedará restablecida una vez pase la motocicleta de la Ertzaintza identificada con banderas verdes.

Las mayores afecciones se darán en la N-634, entre Zarautz y el cruce con la GI-638, a partir de las 09.45 horas; en la GI-638, entre la GI-638 y el cruce con la GI-3230, a partir de las 10.30 horas; en la GI-3230, entre Mutriku y la N-634, a partir de las 10.30 horas; en la N-634, entre el cruce de Kalbario y la GI-2634, a partir de las 10.45 horas; y en la GI-2634, entre el inicio al puerto de Azkarate y Azkoitia, a partir de las 10.50 horas.

También en la AP-8, en el peaje de Elgoibar, de 10.50 a 11.40 horas; en la GI-631, entre Azpeitia y la GI-2635, a partir de las 11.00 horas; en la GI-2635, entre Azpeitia y cruce de Beizama, a partir de las 11.15 horas; en la GI-3720, entre Beizama y la GI-2634, a partir de las 11.20 horas; en la GI-2634, entre el puerto de Bidania y el cruce de Aizarna, a partir de las 11.40 horas; en la GI-3730, entre el cruce con la GI-2634 y cruce con la GI-2633, a partir de las 10.00 horas; en la GI-2633, por el puerto de Garate hasta Getaria, a partir de las 12.25 horas; y en la N-634, entre Getaria y Zarautz, a partir de las 12.30 horas.

El sábado tendrá lugar la segunda etapa, con inicio en Abadiño (sobre las 09.41 horas) y final en Amorebieta-Etxano (sobre las 13.42 horas), pasará por Abadiño, Markina-Xemein, Lekeitio, Ispaster-Elexalde, Ea, Zelaieta, Kortezubi, Gernika-Lumo, Sukarrieta, Mundaka, Bermeo, Bakio, Mungia y Amorebieta.

Los cortes de tráfico durarán en torno a los 30 minutos y la circulación quedará restablecida una vez pase la motocicleta de la Ertzaintza identificada con banderas verdes.

Las mayores afecciones se darán en la AP-8, en el peaje de Abadiño, de 09.10 a 09.50 horas; en la N-634, entre la salida de Abadiño y el cruce con la BI-633, a partir de las 09.10 horas; en la BI-633, entre el cruce con la N-634 y el cruce con la BI-2405, a partir de las 09.10 horas; en la BI-2405, entre el cruce con la BI-633 y el cruce en Lekeitio con la BI-3218, a partir de las 09.50 horas; en la BI-3218, entre el cruce de la BI-2405 en Lekeitio y la BI-3238, a partir de las 10.10 horas; y en la BI-3238, entre la BI-3218 en el cruce de Ispaster y la BI-3234 en Ibarrangelu, a partir de las 10.10 horas.

También en la BI-3234, entre el cruce de la BI-3238 en Ibarrangelu con la BI-2238 en Zelaieta, a partir de las 10.30 horas; en la BI-2238, entre el cruce de la BI-3234 y la BI-3215 en Gernika-Lumo, a partir de las 10.50 horas; en la BI-3215, entre el cruce de la BI-2238 en Gernika-Lumo y la BI-3101 en Bermeo, a partir de las 11.00 horas, en la BI-3101, entre el cruce con la BI-3215 en Bermeo y el cruce con la BI-631, a partir de las 11.20 horas; y en la BI-631, entre el cruce de la BI-3101 y la BI-2121 en Mungia, a partir de las 11.45 horas.

También se verán afectadas la BI-2121, entre la zona del alto de Morga y la BI-635, a partir de las 11.50 horas; la BI-635, entre el cruce de Muxika y la N-634, a partir de las 12.30 horas; la N-634, entre los kilómetros 90 y 92, a partir de las 12.45 horas; y la AP-8, en el peaje de Amorebieta, de 12.45 a 13.30 horas.

La tercera etapa, con inicio el domingo sobre las 10.23 horas y final sobre las 13.40 horas en Donostia-San Sebastián, pasará por la capital guipuzcoana, Hernani, Astigarraga, Oiartzun, Errenteria, Lezo, Hondarribia, Irún, Usurbil, Aginaga, Orio e Igueldo.

Los cortes de tráfico durarán en torno a los 30 minutos y la circulación quedará restablecida una vez pase la motocicleta de la Ertzaintza identificada con banderas verdes.

"Debido a la coincidencia de esta etapa con la celebración del Pasaia Itsas Festibala 2026/Festival Marítimo Internacional de Pasaia, se prevé una elevada afluencia de vehículos y personas en la zona de Lezo y Pasaia", según el Departamento vasco de Seguridad.

Por este motivo, se procederá al corte de la subida a Jaizkibel desde Hondarribia a partir de las 09.00 horas. El acceso al Santuario de Guadalupe estará permitido hasta las 10.45 horas; a partir de ese momento, la vía permanecerá cerrada al tráfico. Se recomienda el uso del transporte público.

Las mayores afecciones se darán en la GI-21, entre los túneles de Aiete y Añorga, a partir de las 09.50 horas; en la GI-2132, entre Añorga y Sorgintxulo, a partir de las 10.05 horas; en la GI-2132, entre Astigarraga y Ugaldetxo, a partir de las 10.15 horas; en la GI-2134, entre Oiartzun y Ventas de Irún, a partir de las 10.30 horas; en la GI-636, entre el cruce de Irún y Lintxirin, a partir de las 10.35 horas; en la GI-2132, entre el cruce de Lartzabal y Errenteria, a partir de las 10.45 horas; en la GI-3440, entre la rotonda de Altamira, Lezo, Jaizkibel, Hondarribia, a partir de las 10.30 horas; en la GI-638, zona Aeropuerto de Hondarribia, a partir de las 11.20 horas.

En la GI-2134, entre Ventas de Irún y Errenteria, habrá afecciones a partir de las 11.30 horas; en la GI-636, entre la rotonda de Altamira y la rotonda de Capuchinos, a partir de las 11.40 horas; en la GI-21, entre los túneles de Aiete y N-634, a partir de las 12:00 horas; en la N-634, entre el punto kilométrico 0,0 y Orio, a partir de las 12.10 horas; en la AP-8, en el peaje de Orio, de 12.25 a 13.15 horas; y en la BI-623, entre la N-634 y Otxandio, a partir de las 14.20 horas.

San Sebastián registrará afecciones al tráfico en la salida, en torno a las 09.50 horas, en el paso de las ciclistas, aproximadamente a las 11.50 horas, y en llegada a meta, hacia las 12.50 horas.

RECOMENDACIONES

El Gobierno Vasco hace un llamamiento a la ciudadanía para que haga uso del transporte público y, en caso de tener que conducir, utilice itinerarios alternativos, salga con antelación y siga las instrucciones de los y las agentes.

Asimismo, se recomienda consultar el estado de las carreteras en el teléfono 011, la web 'www.trafikoa.euskadi.eus' o la cuenta de X '@TrafikoaEJGV'.