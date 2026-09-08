Jaizkibel desfila sin incidentes en Hondarribia (Gipuzkoa) y reivindica "30 años de lucha" de la mujer en el Alarde

Archivo - La compañía Jaizkibel desfila en Hondarribia - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Jaizkibel ha desfilado sin incidentes por Hondarribia, localidad guipuzcoana en la que este martes se celebra el Alarde, desfile que rememora la victoria de las milicias forales sobre las francesas en 1680. En esta ocasión, la compañía igualitaria ha reivindicado "30 años de lucha" con algunas de las mujeres que participaron por primera vez en el desfile.

Pese al decreto de Alcaldía, un año más no ha coincidido con el Alarde tradicional en la concentración en Gernikako Arbola, ya que no ha habido ninguna representación de Hondarribiko Alardearen Ondarea Sustatzeko Elkarteak (HAOSE). El pasado año, sin embargo, sí acudieron 20 cantineras.

Se trata del tercer año en que la formación igualitaria, en la que las mujeres participan también como soldados, desfila como compañía ya que hasta 2024 únicamente podía hacerlo como manifestación, pese a tener estructura de compañía.

Jaizkibel, con un millar de participantes en sus filas, ha arrancado su desfile poco antes de las ocho de la mañana. Con Nora Ferreira como capitana y Garazi Arrospide como cantinera, la compañía igualitaria ha enfilado la puerta de Santa María para subir la calle Mayor en la que en esta ocasión no ha habido plásticos negros ni pancartas de rechazo. Este año la propuesta de la compañía igualitaria ha sido que quien quisiera pudiera desfilar con los colores y trajes de otras compañías.

Además, en reivindicación de "30 años de lucha", por una de las callejuela situada entre los bares Etxeberria y Tatapas junto a la calle Mayor, han entrado en la compañía algunas de las mujeres que "abrieron el camino hace 30 años" y han subido con Jaizkibel, portando una pancarta con el lema 'gaur 30 urtez borrokan, emakumeok alardean (Hoy 30 años de lucha, las mujeres en el alarde)' hasta Arma Plaza, donde una de ellas ha recibido un pequeño homenaje.

Al paso de Jaizkibel se han escuchado numerosos aplausos y algunos gritos a favor de la participación de la mujer en el Alarde, aunque alguna parte del público aún continúa mostrando el rechazo a su participación posicionándose de espaldas al paso del desfile.

APOYOS

En el porche del Ayuntamiento han aplaudido su paso representantes de partidos políticos como EH Bildu, con su portavoz en las Juntas Generales guipuzcoanas, Maddalen Iriarte, o el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, la secretaria de Feminismos, Thania Pazos, y la portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste.

A la altura de la Iglesia de la Asunción y del Manzano han apoyado con su presencia a Jaizkibel los representantes institucionales, entre los que se encontraban miembros de los partidos de la Corporación municipal, con su alcalde, Igor Enparan, al frente.

La compañía Jaizkibel ha accedido a la plaza de Armas, para después descender de nuevo por la calle Mayor y desfilar hasta la ermita de Saindua, donde ha finalizado el desfile sin incidentes.

Por su parte, el Alarde tradicional ha partido poco antes de las nueve de la mañana, y sus compañías han desfilado por las calles de la localidad. El Alarde volverá a realizar sus respectivos recorridos esta tarde.