Jauregi dice que se está en conversaciones para que Euskadi tenga más potencia eléctrica para nueva industria puntera

El consejero de Industria, Transición energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco Mikel Jauregi Letemendia durante el segundo panel de la jornada ‘Euskadi hacia el futuro de Europa Press. - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha afirmado que están en conversaciones con el Gobierno de Estado para conseguir que Euskadi cuente con más potencia eléctrica con el objetivo de lograr la implantación de "nueva industria puntera en el mundo". Además, ha reconocido la dificultad para que haya proyectos renovables, ha asegurado que serán "pocos" pero "bien elegidos", y ha señalado que habrá pueblos a los que les "tocará tener un parque eólico o uno foltovoltaico".

Jauregi --que ha participado en el coloquio sobre Transición Energética y Sostenilidad de la jornada 'Hacia el futuro. Etorkizunerantz' de Europa Press, celebrada en Bilbao-- ha destacado que la industria es "el pasado, el presente y el futuro" de Euskadi.

Tras apuntar que Euskadi está "muy bien industrializada", ha reiterado que la reindustrialización de Europa es la "oportunidad" para que la Comunidad Autónoma Vasca sea "protagonista". Además, ha subrayado que quieren que el Plan de Industria del Gobierno Vasco sea "un plan de industria de país".

En este sentido, ha defendido que "no puede haber desarrollo industrial sin capitalización del conocimiento avanzado". "Tenemos que apostar por la industria, en un momento histórico que tiene muchas complicaciones, y lo que no queremos que no necesitemos una crisis para avanzar. ¡Avancemos antes de que haya cualquier crisis!", ha emplazado.

El consejero ha afirmado que, por ello, desde el inicio de la legislatura el Gobierno Vasco ha apostado "por más industria, mejor industria y menos emisiones, como los tres ejes de actuación".

ARRAIGO

Tal como ha expuesto, cada eje tiene cinco prioridades estratégicas "que pasan desde el arraigo de las empresas tractoras, como también el crecimiento de la densidad innovadora de pymes y, por supuesto, la descarbonización inteligente de la industria".

"Tenemos sectores estratégicos, y lo que hacemos bien ha que seguir haciéndolo bien. Son sectores 'Irabazi', en los que estamos ganando, y también sectores 'Hazi', en los que tenemos ese punto de excelencia para crecer, sectores estratégicos a crecimiento y todo está muy alineado con el plan Draghi, y también con el informe Letta", ha subrayado.

Según ha apuntado, el Gobierno Vasco dota al Plan de Industria de 3.900 millones en la legislatura. "Lo que queremos es traccionar a la parte privada, utilizando el mismo ratio que utiliza Draghi en su informe, que es de uno a cuatro, o sea, que un euro público tracciona tres privados y, en total, 16.000 millones de euros que servirán para hacer esa transformación que es tan necesaria cuando tenemos en estos momentos la transición energética, pero también la transformación digital y la apuesta europea por la autonomía estratégica, que es tan necesaria en estos momentos", ha manifestado.

Por ello, ha animado "a todos, porque no va a ser una labor de Gobierno o de un departamento, es una labor de país, a tomar el protagonismo en esta reindustrialización europea que se está dando", en la que Euskadi, "como país industrial", puede ser "protagonista".

ELECTRIFICACIÓN

Mikel Jauregi ha destacado la apuesta del Ejecutivo, primero, por la eficiencia energética. "Tiene que ser el primer de los deberes que tenemos que cumplir", ha afirmado.

La segunda apuesta es el autoconsumo y, después, la electrificación. "En esa electrificación hemos identificado empresas que, por términos de descarbonización, se quieren electrificar, por ejemplo, el gas, su sustitución por la electricidad, no solamente por temas competitivos de precio, sino también porque ayuda a la carbonización, que a veces te hace competitivo", ha subrayado.

El consejero ha recordado que había 117 empresas que decían que, si no se descarbonizan, pierden competitividad y tendrían un total de 70.000 puestos de trabajo en riesgo. "Era el primer nivel de urgencia que queríamos electrificar con la ampliación eléctrica. Eso se ha conseguido", ha asegurado.

También ha indicado que la segunda era que "empresas actuales, industria actual, que querían expandirse, ampliar el pabellón, crear nuevos puestos de trabajo", no podían hacerlo porque iban a Iberdrola o a Redeia "y les decían no hay enchufe" y no se podían "expandir". "Eso también se ha conseguido. La demanda que teníamos de expansión de industria actual también se ha conseguido en los 5.200 que hemos conseguido", ha remarcado.

En tercer lugar, su pretensión es "atraer nueva industria, que pueda ayudarnos a profundizar en las cadenas de valor". "Creemos que en este país, en 50 años, no hemos podido atraer una multinacional que empiece una cosa desde cero, queremos romper ese hábito y empezar a que Euskadi sea atractivo para la implantación de nueva industria puntera en el mundo", ha mantenido.

Para eso, ha destacado que también se necesitan enchufe. "En esa tercera pata hemos conseguido algo, pero no todo lo que queremos. Entonces, seguimos en conversaciones para conseguir incluso más, para atraer a esa industria del futuro que queremos que se implante en Euskadi en esta reindustrialización europea", ha subrayado.

REVOVABLES

En cuanto al despliegue de nuevos proyectos revovables, ha recordado que esta semana van a comenzar las obras del nuevo parque eólico que Iberdrola y el Ente Vasco de Energía (EVE), del Gobierno Vasco, hacen "juntos, y va a ser el primero con 40 MW en 20 años".

"Que tardemos 20 años en hacer un parque eólico cuando nosotros en Euskadi tenemos las capacidades industriales para diseñar, para desarrollar, construir y operar energía eólica, tanto onshore, offshore y floating, pues tiene lo suyo. Que nosotros estemos haciendo todo esto en el mundo pero no seamos capaces de hacerlo nosotros, tiene lo suyo", ha apuntado.

No obstante, ha admitido que Euskadi tiene sus limitaciones, en el sentido de que el recurso está "donde hay viento y sol para la fotovoltaica, donde medioambientalmente el coste es menor y donde hay enchufe, que no hay". "Hay un montón de proyectos que no se pueden enchufar en ningún sitio, entonces se van a quedar en papel", ha advertido.

También ha dicho que tienen que ser rentables. "La rentabilidad es interesante porque aquí en la península ibérica hay otros puntos más rentables donde hacer tanto eólico como fotovoltaico", ha añadido.

Por ello, ha dicho que "es complejo" porque hay "muchas barreras". "Nosotros, desde el EVE y como Gobierno Vasco, queremos hacerlo de una forma ordenada, y entrar como copromotores de esas inversiones en puntos que se tienen que dar", ha indicado.

Según ha subrayado, "esta es la parte técnica" y luego está "la parte social, que es la que también se ha creado cierta alarma con la cantidad de proyectos fantasmas que han entrado, que no van a llegar a ningún sitio porque fallan en uno de esos filtros".

"Entonces, no habrá muchísimos proyectos, habrá bien elegidos, los tenemos que hacer, y también en la parte social tenemos que tener un pacto, de alguna manera como Euskadi, para decidir cuánta energía renovable queremos y cómo elegimos los lugares adecuados. Y, luego, hablar con esas comunidades que puedan ser impactadas, que no van a ser todas, pero que habrá comunidades impactadas", ha señalado.

Por último, Mikel Jauregi ha subrayado que a "algunos pueblos les va a tocar tener un parque eólico o un parque fotovoltaico". "Esto es lo que es ser tierra industrial. En ese sentido, entonces, vamos a avanzar, pero es complejo", ha concluido.