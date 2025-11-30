Javier de Andrés denuncia a los "bribones" del PSOE en la concentración del PP en Madrid contra la corrupción

El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, junto con otros cargos del partido en la concentración de Madrid contra la corrupción. - PP

BILBAO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha acudido a la concentración contra la corrupción convocada en Madrid por su partido para denunciar a los "bribones" del PSOE y apoyar a la Justicia.

Javier De Andrés ha encabezado la delegación de los populares vascos que este domingo ha tomado parte en el acto contra la corrupción convocado en Madrid y para pedir elecciones generales.

La protesta ha dado comienzo a las 12.00 horas en el Templo de Debod de la capital madrileña y, junto con Javier de Andrés, han estado presentes la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, la portavoz del grupo parlamentario en la Cámara vasca, Laura Garrido, entre otros cargos, afiliados y simpatizantes.

Javier de Andrés ha afirmado que, con su presencia, quieren apoyar la Justicia y la verdad y manifestarse "contra la corrupción y contra los bribones del PSOE".

"Es un momento para expresar que nosotros estamos en contra de la corrupción y en contra de los bribones porque hay gente que se manifiesta en contra de la Justicia", ha añadido.

El líder de los populares vascos ha asegurado que no están en contra de la Justicia y les avergüenza que "haya gente que se manifieste en contra de la Justicia."