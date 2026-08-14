Jesse Eisenberg, Ah Biao y Fred Cavayé también competirán por la Concha de Oro del 74 Festival de San Sebastián

La nueva película de Jesse Eisenberg competirá en la Sección Oficial del 74 festival de San Sebastián - SSIFF

SAN SEBASTIÁN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas películas de Fred Cavayé, Jesse Eisenberg, Amanda Kernell y Gabriel Martins, junto a los debuts en el largometraje de Ah Biao y Tony Vahl, competirán en la Sección Oficial de la 74 edición del Festival de San Sebastián.

Sus respectivos filmes 'Les Misérables' (Los Miserables), 'The Debut' (El debut), Garrat du váimmu', 'Vicentina pede desculpas', 'Bian jing' y 'Krux' se suman a los diez títulos ya anunciados y que también se disputarán la Concha de Oro y el resto de premios del palmarés oficial.

El realizador, guionista y director de fotografía afincado en Bangkok Ah Biao (Shanxi, 1990) competirá con 'Bian Jing'. Su ópera prima está ambientada en un pueblo fronterizo, donde un minero marcado por una vida de abusos es arrastrado a cometer un crimen.

Fred Cavayé (Rennes, 1967) concursará con una nueva adaptación de 'Les Misérables' (Los Miserables) de Víctor Hugo, protagonizada, entre otros, por Vincent Lindon, Tahar Rahim y Noémie Merlant.

Tras firmar 'Pour elle' (Cruzando el límite, 2008), adaptada posteriormente en Hollywood por Paul Haggis, se consolidó en el thriller con 'À bout portant' (Cuenta atrás, 2010) y 'Mea culpa' (2014), para después adentrarse con éxito en la comedia con 'Radin!' (Manual de un tacaño, 2016) y 'Le Jeu' (El juego, 2018), abordar el drama histórico con 'Adieu Monsieur Haffmann' (Adiós, señor Haffmann, 2021) y regresar a la comedia con 'Les Chèvres!' (2024).

EISENBERG

Jesse Eisenberg (Nueva York, 1983) dirige a Julianne Moore y a Paul Giamatti en su tercer largometraje tras la cámara. 'The Debut' (El debut), que sigue a una tímida ama de casa convertida inesperadamente en estrella de la música, está escrita, dirigida y producida por Eisenberg, que también actúa en la película y es el compositor de su música y sus letras originales.

Su debut como director, 'When You Finish Saving the World' (Cuando termines de salvar el mundo, 2022), inauguró la Semana de la Crítica de Cannes tras su estreno en Sundance, mientras que 'A Real Pain' (2024) ganó el Premio Waldo Salt al mejor guion en Sundance y le valió, entre otros galardones, una nominación al Óscar y un BAFTA al mejor guion original.

En su faceta de actor, Eisenberg ha trabajado con cineastas como Noah Baumbach, Kelly Reichardt, Woody Allen, Zack Snyder y David Fincher. Su interpretación en 'The Social Network' (La red social, 2011) a las órdenes de Fincher le valió una nominación al Óscar al mejor actor.

La directora sueca Amanda Kernell (Umea, 1986) presentará 'Garrat du váimmu', en la que una joven hace todo lo posible para mantener con vida el rebaño de renos de su familia, traspasando sus propios límites y renunciando a su verdadero amor.

Kernell obtuvo con su primer largometraje, 'Sami Blood' (2016), el Europa Cinemas Label Award y el Premio Fedeora a la mejor dirección novel en la sección Giornate degli Autori del Festival de Venecia, entre otros galardones. Su segunda película, 'Charter' (2020), compitió en Sundance y fue elegida para representar a Suecia en los Óscar.

BRASIL

'Vicentina pede desculpas' es el tercer largometraje del brasileño Gabriel Martins (Belo Horizonte, 1987), en el que una mujer busca el perdón de las familias de un accidente provocado por su hijo.

El primer filme de Martins, codirigido por Maurilio Martins, se estrenó en el Festival de Rotterdam bajo el título de 'No coração do mundo' (2019), mientras que su segundo largometraje, 'Marte um' (2022), fue presentado en Sundance. Asimismo, sus cortos han sido proyectados en festivales de todo el mundo, como por ejemplo la Quincena de Cineastas de Cannes, que acogió la proyección de 'Nada' (2017).

Tony Vahl competirá en la Sección Oficial con 'Krux'. Inspirado en hechos reales, su debut en el largometraje narra la oscura historia de un pequeño pueblo del noreste de Alemania al final de la II Guerra Mundial, cuando el régimen nazi ordenó a sus ciudadanos no dejar con vida nada que el enemigo pudiera encontrar.

La cineasta alemana ha dirigido cortometrajes como 'Pein' (2014), nominado al Premio Alemán de Cortometrajes y premiado en el Festival de Dresde, y 'Gömböc' (2010), estrenado en Locarno y ganador del Gran Premio del Festival de Bristol.

Estos seis largometrajes se suman a los diez títulos ya anunciados, que también competirán por la Concha de Oro: 'El mal padre', de Roberto Bueso; '7:40 ce matin-là', de Nicole Garcia; 'Sants', de Mikel Gurrea; 'Muyou no hito', de Maha Harada; 'Mis muertos tristes', de Pablo Larraín; 'Tender Loving Care', de Mike Leigh; 'Markens Grode', de Hans Petter Moland; 'Glaxo', de Benjamín Naishtat; '5 minutos más' de Javier Ruiz Caldera; y 'Artakalan', de Yesim Ustaoglu.