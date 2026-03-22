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BILBAO 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Jorge Drexler presentará en el Palacio Euskalduna de Bilbao su nuevo disco 'Taracá' el 28 de noviembre, en el marco de la presentación de este álbum en Euskadi, según han informado desde la promotora del concierto.

En 'Taracá' el artista incluye candombe (ritmo afro-uruguayo por excelencia) con frecuencia en sus canciones. En esta gira, Drexler estará acompañado por siete músicos en el escenario, con una propuesta escénica renovada y con un repertorio que incluirá el nuevo álbum en directo, además de otras canciones de su carrera.

A lo largo de su carrera ha publicado quince discos de estudio y ha llevado su música a escenarios de todo el mundo, consolidando una propuesta artística "marcada por la curiosidad, la experimentación y una profunda sensibilidad poética", han destacado.