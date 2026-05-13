Jornada gris y lluviosa en la mitad norte de Euskadi este jueves y precipitaciones ocasionales en el sur

Paseantes bajo la lluvia en Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi jornada gris y lluviosa en la mitad norte. La lluvia se extenderá a puntos de la mitad sur, pero lo hará de manera débil y ocasional, y de vez en cuando se abrirán claros.

También se intensificará el viento del noroeste, con algunas rachas muy fuertes en la costa, donde acentuará la sensación de frío con su velocidad. Las temperaturas serán más bajas, con las máximas situadas entre los 12 y los 15 ºC.