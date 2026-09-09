Jornada con más sol y temperaturas algo más altas, este jueves en Euskadi

Archivo - Nubes y claros en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi nubosidad durante la primera mitad del día en la mitad norte, aunque irá disminuyendo a lo largo de la jornada. En la zona sur, sin embargo, el ambiente será soleado, con algunas nieblas a primeras horas.

El día comenzará con frío pero las temperaturas máximas subirán un par de grados. En las capitales, se espera alcanzar los 21 grados en San Sebastián y los 23 grados en Bilbao y Vitoria-Gasteiz. El viento soplará del norte y del nordeste.