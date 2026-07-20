Jornada soleada con temperaturas máximas de 30 ºC en el interior, este martes en Euskadi

Jornada soleada, con apenas nubosidad, en la costa de Bizkaia.
Jornada soleada, con apenas nubosidad, en la costa de Bizkaia. - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 20 julio 2026 15:58
Seguir en

BILBAO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes un día será soleado, sin apenas nubosidad. El viento será suave y variable por la mañana y del norte por la tarde algo más intenso.

Las temperaturas máximas rondarán los 30 ºC en el interior y serán algo más suaves en la costa, en torno a los 26-28 ºC, mientras que las míninas oscilarán entre los 15 ºC en el interior y los 20 ºC en la costa.

Contador

Contenido patrocinado