Jornada soleada con temperaturas máximas de 30 ºC en el interior, este martes en Euskadi

Jornada soleada, con apenas nubosidad, en la costa de Bizkaia. - EUROPA PRESS

BILBAO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes un día será soleado, sin apenas nubosidad. El viento será suave y variable por la mañana y del norte por la tarde algo más intenso.

Las temperaturas máximas rondarán los 30 ºC en el interior y serán algo más suaves en la costa, en torno a los 26-28 ºC, mientras que las míninas oscilarán entre los 15 ºC en el interior y los 20 ºC en la costa.