José Enrique Serrano (PSOE) dice que "a corto plazo no habrá una reforma de la Constitución meridianamente seria"

Publicado 15/12/2018 12:49:08 CET

Advierte de que "cualquier reforma" que se pudiera desarrollar en el futuro "no avanzará ni un milímetro en autodeterminación"

BILBAO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE José Enrique Serrano, presidente de la comisión de evaluación y de la modernización del estado autonómico en el Congreso, ha sostenido que "a corto plazo no habrá una reforma constitucional meridianamente seria".

Serrano ha tomado parte en una mesa redonda organizada por la Fundación Ramón Rubial en Bilbao, que ha contado también con la participación del catedrático de Derecho Constitucional Alberto López Basaguren, designado por el PSE en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, la diputada foral Teresa Laespada y la presidenta de la Fundación, Eider Gardiazabal.

Entre los asistentes se ha podido ver también a los tres consejeros socialistas en el Gobierno vasco, Iñaki Arriola, José Alfredo Retortillo y María Jesús Carmen San José López, así como al exlehendakari Patxi López.

En su intervención, José Enrique Serrano ha valorado el "éxito" que ha representado para España la Constitución y ha incidido en que sin ella "no hubiera sido posible conquistar lo alcanzado". Además, ha destacado los "recursos" que la Carta Magna ofrece cuando "las cosas se ponen feas" como "en el Golpe de Estado de 1981, en la crisis catalana o en la respuesta al terrorismo".

Según ha considerado, cualquier reforma de la Constitución que se quiere llevar a cabo en el futuro debe llevarse a cabo "no entre partidos diferentes sino entre partidos contrarios", aunque ha advertido de que, en la actualidad, "no hay pulsión ciudadana para encarar una reforma".

"No hay masas por las calles que la reclamen", ha señalado, para recordar que las encuestas del CIS reflejan que menos del 10% de la población "quiere cambiar de Constitución", mientras que un 15% es partidario de "no tocar ni una coma" y un 57% aboga por "una reforma parcial".

No obstante, ha incidido en que "una reforma meridianamente seria no se va a hacer a corto plazo", ya que aunque modificarla "no es un problema técnico sino político" es "inimaginable a día de hoy "un acuerdo de salida para abordar la reforma constitucional".

FALTA DE ENTENDIMIENTO

En este sentido, ha lamentado que el "nivel de entendimiento" entre los partidos políticos es "de los peores en los últimos 40 años", circunstancia que se ha agravado tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

"Cataluña como problema en todas sus dimensiones ha contaminado por completo la vida política española y la perspectiva con que se analiza el modelo territorial", ha afirmado, para añadir no obstante que "cualquier reforma" que se pudiera desarrollar "no avanzará ni un milímetro en autodeterminación, flexibilizar condiciones de referéndum o cambios de modelo de estado que signifiquen pasar a un modelo de confederación".