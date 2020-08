Juan Carlos Antolín, vicepresidente de SEA Hostelería: "Todos pensamos en volver al ERTE"

Las nuevas medidas anunciadas, tras un verano "peor" de lo esperado, preocupan a los hosteleros alaveses que ven el año "una ruina total"

VITORIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de SEA Hostelería, Juan Carlos Antolín, ha considerado que las nuevas medidas anunciadas por los Gobiernos vasco y central dejan al sector en una posición complicada, tras un verano "peor" de lo previsto. "Todos pensamos en volver al ERTE", ha confesado.

El representante de la patronal alavesa de hostelería, en declaraciones a Europa Press, ha dibujado un futuro "complicado" en el corto plazo para un sector "castigado, perseguido y que no sabe por donde tirar" que "no está recibiendo soluciones" desde las instituciones.

"Esperábamos trabajar más de lo que lo estamos haciendo. Pensábamos hacer uso de la calle. La gente nos demanda eso, pero nos hemos encontrado con que no nos han dejado. Hay que cumplir aforo, la gente tiene miedo, no hay espacio en la calle y encima hace malo, pues esto se va al garete. Tienes libertad de vender, pero claro...", ha expuesto.

Además, Antolín ha querido incidir en la "realidad" de unos establecimientos vitorianos que, por lo general, basan sus beneficios en el volumen y el movimiento en terrazas. "Nuestras ventas son el pote, el vino a vino, la Coca-Cola o un menú del día, no besugos o cordero", ha espetado.

La pandemia les pilló "en fuera de juego" porque, según explica, se vendió la idea de un otoño complicado. Con "el avance de los brotes, las nuevas decisiones tomadas por el ejecutivo y la decisión de no celebrar las fiestas", muchos se han quedado sin un 'colchón' con el que tirar hasta fin de año.

"Pensábamos vender algo en la semana del 4 y 5, pero el acoso policial ha sido tremendo. Otros años poníamos más terrazas por ser fiestas, pero nos lo han cortado de raíz. El consumo medio ha sido muy bajo", ha declarado.

Para Antolín, el impacto de las "no fiestas" va a convertirse en "un lastre" para muchos bares que en septiembre dejarán de recibir ayudas para sufragar los salarios del personal, y cuyos plazos de devolución de aplazamientos comienzan en octubre.

"Hemos trabajado (en fiestas) un 30-35% respecto a otros años, eso supone un descenso de la facturación del 70%. Prefiero no pensar en las cuentas de diciembre, pero va a ser una ruina total", ha explicado.

FAMILIAS QUE MANTENER

"Va a haber cierres o impagos, porque al final va a repercutir en proveedores y propietarios de locales, seguramente se dejarán de pagar muchas cosas, si no hay trabajo. La situación es preocupante, un bar, por pequeño que sea, tiene cuatro familias que mantener. Y eso, uno que tenga cocina pequeña, dos camareros y propietario", han subrayado desde la patronal hostelera.

Para el vicepresidente de SEA es "difícil" hablar del total de personas que podrían verse afectadas. SEA representa a todo el sector, pero no aglutina a todos los empresarios. Sin embargo, hay un dato que sí ofrece: uno de cada seis establecimientos no abrió durante las fiestas de 'La Blanca'.

"Estas cifras nos las ofrecieron los distribuidores de bebidas en la semana del 4 de agosto. Viendo un poco como está esta semana, que al final es periodo de vacaciones, yo calculo que un 30% (el doble) están cerrados a día de hoy, aunque no sabemos del todo qué significa. No sabemos si no han abierto todavía, no van a abrir o si han tenido que cerrar", ha manifestado.

TABACO, UNA MEDIDA POLÉMICA

Antolín, que reconoce no ser fumador, ha criticado la decisión que se tomó entre Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas de restringir "todavía más" el tabaco. Una medida que considera puede condicionar a muchos clientes para decidir si acudir a una terraza o quedarse en sus casas.

"Lo del tabaco ha sentado mal, nos quitaron de fumar en el interior y salimos a las terrazas y si ahora te quitan esa parte... al final se acaba recortando todo el ocio. Lo mismo pasa con las horas, si no puedes salir a echarte una copa, igual no pisas la calle", ha añadido.

Otra de las medidas más polémicas ha sido la decisión de cerrar los bares de copas y discotecas, algo que para el representante de SEA es una "muy mala noticia" para unos establecimientos "con limitación horaria" y que abren "pocos" días al año. Para él, además, también puede arrastrar a más sectores de la sociedad.

"Al final todo es una rueda. Si no sales de fiesta, tampoco vas de cena. Si no cenas, el del bar no puede comprarse un traje y el de la tienda tampoco puede vender... es una rueda que va a afectar a muchas familias y no solo en la hostelería", ha apuntado.

CRIMINALIZACIÓN

Uno de los asuntos más "duros" para Juan Carlos Antolín ha sido la "criminalización" por parte de la policía y la manera de ejecutar los cierres ante positivos por Covid-19. "Esperábamos más comprensión por parte de las instituciones. No nos han rebajado las tasas, no han dejado utilizar el espacio público y nos han tratado como delincuentes", ha denunciado.

Al mismo tiempo, considera "indispensable" explicar a la ciudadanía que no siempre que se cierra un bar por casos positivos entre el personal se debe a una desinfección del local. En muchas ocasiones "el establecimiento se ha quedado sin trabajadores y no tienen cómo abrir; no se nos puede señalar como apestados", ha lamentado.

Según ha afirmado, "la mayoría de gente entiende la situación, aunque unos pocos nos hayan tratado como leprosos" y ha añadido "el problema es grave y nuevo para todos". "Esperemos que nos salven", ha manifestado.