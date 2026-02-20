Juan Echanove y Joaquín Climent protagonizan 'Esencia' este fin de semana en el Teatro Arriaga de Bilbao

Juan Echanove y Joaquín Climent en una escena de 'Esencia' - JAVIER NAVAL

BILBAO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao ofrece este fin de semana la obra de teatro 'Esencia', dirigida por Eduardo Vasco y protagonizada por los actores Juan Echanove y Joaquín Climent, con tres funciones programadas este viernes a las 19.30 horas y el sábado y el domingo a las 19.00 horas.

'Esencia' es una de las obras "más enigmáticas" de Ignacio García May, "un laberinto de percepciones donde la realidad se tambalea y se torna difusa", según han destacado desde el teatro bilbaíno, para detallar que la obra invita al público a "explorar la realidad que nos rodea y al cuestionamiento de nuestras propias certezas".

"Esencia es una historia determinante, donde todas las cartas de su dramaturgia quedan boca arriba. El texto habla sobre la realidad (o las realidades) y transmite pensamiento y belleza, pero también aspira a transportarnos y transformarnos puesto que atesora una carga mayor de la que a priori pudiera parecer", han apuntado desde el Arriaga.

En esa línea, han añadido que "la obra nos retrata, y a la vez plantea cuestiones fundamentales que nos inquietan, y lo hace desde la inteligencia, sin recurrir al dogma o a la habitual receta fácil".

En la obra, Pierre y Cecil, dos viejos amigos, se reencuentran después de muchos años y su conversación, entremezclada con recuerdos y reflexiones, está atravesada por la espera de un misterioso autor que nunca va a llegar.