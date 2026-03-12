Juan Gómez-Jurado presenta este viernes en Bilbao 'Mentira', primera novela en 15 años fuera del universo 'Reina Roja'

Juan Gómez-Jurado - @JEOSM

BILBAO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977) presenta este viernes en Bilbao su nueva novela, 'Mentira' (Ediciones B), que supone su primera incursión narrativa independiente y autoconclusiva en 15 años, tras cerrar el círculo del universo literario Reina Roja en 2024.

La presentación de la novela dará comienzo a las 19.00 horas en el salón de actos El Carmen, del barrio de Indautxu de la capital vizcaína. El acto, que cuenta con la colaboración de Fundación BBK, es de entrada libre hasta completar aforo y el escritor dialogará durante el encuentro con los guionistas Aurelio Cabra y Arturo González-Campos.

Según informó su editorial Ediciones B en un comunicado, con motivo de su publicación a mediados de febrero, la novela plantea una reinvención del concepto de "narrador no fiable" y reflexiones en torno al "gran tema del siglo XXI: la mentira".

La novela es una historia independiente y autoconclusiva que cuenta como protagonista con Eva Ramos, personaje que ejerce como mentirosa profesional por encargo para "arreglar problemas ajenos, por sucios o ilegales que sean, mediante el engaño".

De hecho, la trama se inicia con el aviso de la propia protagonista al lector al que, desde la primera línea, le revela que "no se llama Eva Ramos pero tú vas a llamarme así".

Por una carambola del destino, han explicado desde Ediciones B, la protagonista llega a una remota aldea asturiana junto a su hermano Pablo y, "lo que debía ser una misión encargada por un misterioso hombre apodado el Barón, se convierte en una pesadilla cuando una tormenta de nieve les deja aislados".

A partir de ese aislamiento, que el escritor explota e introduce como elemento ambiental para embaucar al lector, "la dinámica entre los hermanos y la tensión con los habitantes del pueblo, que guardan sus propios secretos, vertebran esta historia inquietante en la que las muertes misteriosas se suceden".

La novela tiene una estructura de capítulos breves, donde el autor reflexiona sobre la forma en que la tecnología y la vigilancia han invadido la privacidad de las personas y cómo la mentira contribuye a ese control.

El propio Gómez-Jurado ha descrito esta obra como "su mayor reto", ya que ha optado por una fórmula narrativa con la que se aleja de los artificios para centrarse en personajes "moralmente ambiguos que arrastran pasados traumáticos".

Entre esas experiencias personales pasadas de su protagonista, sobresale la muerte en la cárcel de su padre, quien fuera también su mentor y le enseñó todo lo que sabe, tras la cual, y para poder costear la medicina que necesita su hermano, que padece una rara enfermedad, tiene que hacer trabajos para ese misterioso personaje apodado el Barón.

Juan Gómez-Jurado dio por cerrado el universo narrativo de 'Reina Roja' en 2024, tras ocho títulos publicados desde 2014: 'El Paciente' (2014), 'Cicatriz' (2015), 'Reina Roja' (2018), 'Loba Negra' (2019), 'Rey Blanco' (2020), 'Todo Arde' (2022), 'Todo Vuelve' (2023) y 'Todo muere' (2024). La saga literaria ha vendido en su conjunto más de 4 millones de ejemplares de sus sucesivas entregas.