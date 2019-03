Julian lage, Kenny Barron y Paquito D'Rivera se incorporan al 43 Festival Internacional de Jazz de Getxo

Publicado 27/03/2019 9:54:25 CET

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 43 Festival Internacional de Jazz de Getxo, en Bizkaia, ya ha completado su programa de conciertos de pago con la incorporación del guitarrista Julian lage, el pianista Kenny Barron, y el clarinetista y saxofonista Paquito D'Rivera, que se suman a las ya anunciadas Andrea Motis y Madeleine Peyroux. En total, el festival vizcaíno programará 16 conciertos del 3 al 7 de julio, con los que se vuelve a abrir, un año más, la temporada de jazz en Euskadi.

Julian Lage (1987, Santa Rosa, en California), es una de las figuras de mayor proyección en la escena jazzística. Con poco más de 30 años, ya cuenta con un currículum muy extenso. Ex niño prodigio y protagonista del documental "Jules at Eight" (1997), el guitarrista californiano, ahora residente en Nueva York, ha colaborado con gigantes como Gary Burton, Jim Hall, David Grisman, Béla Fleck y Chales Lloyd.

Ha lanzado cuatro álbumes como líder, el último "Love hurts", que salió a la luz hace apenas un mes. También ha grabado trabajos en dúo con artistas como el pianista Fred Hersch y el guitarrista de Punch Brothers, Chris Eldridge. Con su nuevo trío, junto al bajista Scott Colley y el baterista Kenny Wollesen, Lage está alcanzando altas cotas de calidad en la música jazz.

Al día siguiente, 5 de julio, será el turno del veterano Kenny Barron (1943, Filadelfia), que se inicia en el piano con 12 años. En 1957 inicia su andadura profesional y, unos años más tarde, se instala en Nueva York, donde trabaja con Ted Curson, James Moody, Lee Morgan y Lou Donaldson (1961).

Al año siguiente empieza a colaborar con Roy Haynes, antes de reemplazar a Lalo Schiffrin en el quinteto de Dizzy Gillespie, donde se da a conocer y que abandona en 1966 para tocar con Freddie Hubbard y Stanley Turrentine. En 1970 se incorpora al cuarteto de Yusef Lateef; trabaja luego con Milt Jackson, Jimmy Heath, Stan Getz (1974-1975) y posteriormente inicia una duradera colaboración con Ron Carter (1976-1980).

En 1981, junto al saxofonista Charlie Rouse, funda Sphere, grupo al que permanecerá fiel hasta su disolución además de trabajar, a partir de 1984, con Bobby Hutcherson y de acompañar a grandes nombres como Stan Getz en grabaciones y giras.

A lo largo de su extensa trayectoria, Barron ha sabido adaptarse al contexto musical con maestría. Estilista del bebop, a principios de los años ochenta se convierte en depositario de una determinada tradición del piano jazzístico moderno: trabaja especialmente la sonoridad, un desarrollo armónico refinado y formulas rítmicas inexploradas, todo ello sin abandonar jamás su profundo arraigo en el swing.

Cerrará el festival el afamado clarinetista, saxofonista y compositor Paquito D'Rivera (1948, Marianao, en La Habana). Su carrera de solista comenzó como niño prodigio. A los pocos años, ya tocaba en la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y, antes de cumplir los veinte años, formó agrupaciones instrumentales, siendo poco más tarde uno de los fundadores de la Orquesta Cubana de Música Moderna, que dirigió durante dos años.

Fue también cofundador y codirector de del innovador grupo musical Irakere, popular en todo el mundo por su mezcla de jazz, rock, música clásica y tradicional cubana. Su discografía comprende más de treinta CDs de jazz, bebop, música latina y clásica, y ha ganado 12 premios Grammy.

En Getxo actuará en formato de septeto, inmerso en su gira "Cariberian Tour", en la que toma prestadas obras de compositores como Falla, Albéniz, Rodrigo, Tárrega y también algunos de los mejores fados portugueses para llevarlos al terreno del latin jazz. La venta de entradas del Getxo Jazz comenzará el 2 de mayo.