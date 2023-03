Las Juntas de Álava rechazan pedir la declaración de parque natural de los Montes de Vitoria

PNV y PSE se oponen a la propuesta de EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Araba de paralizar el proyecto eólico de Azazeta



VITORIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Álava han rechazado pedir al Gobierno Vasco la declaración de parque natural de los Montes de Vitoria, así como paralizar el proyecto de energía eólica proyectado en Azaceta, tal y como demandaban EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Araba, mediante una enmienda transaccional apoyada por los tres grupos de la oposición y rechazada por el Gobierno Foral.

PNV y PSE han aprobado finalmente una enmienda de sustitución a la moción original de EH Bildu, frente a la negativa de los tres partidos de la oposición, en el pleno celebrado este miércoles en las Juntas Generales de Álava.

La enmienda aprobada por jeltzales y socialistas insta a la Diputación y al Gobierno Vasco a continuar trabajando en la ampliación de la Zona de Especial Conservación (ZEC) de los Montes Altos de Vitoria como "modelo óptimo para la conservación de los valores naturales contenidos en ese espacio" y en colaboración con los ayuntamientos implicados y los concejos titulares o con derechos en la gestión de la zona de Montes de Vitoria.

MONTES DESPROTEGIDOS

El juntero de EH Bildu Xabier Valdor ha manifestado que "PNV y PSE ven la declaración de parque natural de los Montes de Vitoria como un impedimento para realizar sus proyectos" energéticos y ha explicado que "el 85%" de los montes queda desprotegido por la ZEC. "La oposición mantiene el consenso porque no ha variado su posición en la última década, como sí han hecho el PNV y PSE", ha recriminado.

El juntero del Partido Popular Borja Monje ha denunciado que la ZEC "deja desprotegidas 8.000 hectáreas" de los Montes de Vitoria con el objetivo de atender a "intereses, como la extracción de gas en Subijana", que hacen "caso omiso al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vitoria-Gasteiz". "Tras 15 años, los Montes de Vitoria no son parque natural por la inacción y las mentiras del PNV y el PSE", ha reprobado.

Por su parte, el juntero de Elkarrekin Vitoria José Damián García Moreno ha censurado que "PNV y PSE den la espalda a la opinión mayoritaria de la sociedad alavesa" y ha señalado que su negativa "supone la muerte natural de los Montes de Vitoria". "PNV y PSE dejan sin proteger las zonas donde se van a instalar las centrales eólicos al capricho de Iberdrola. No es posible la transición ecológica sin biodiversidad", advertido.

PARALIZAR LOS PARQUE EÓLICOS

El juntero del PNV Roberto González ha defendido que la ZEC "es la medida más adecuada" para proteger la zona. "No echen la culpa al PNV, ya que no es una decisión política. Los técnicos son los que han dicho que la ZEC es la figura más adecuada" de protección. "Su único objetivo es cargarse el parque eólico de Azaceta", ha asegurado. "Cualquier proyecto debe someterse a la legislación vigente y al análisis del órgano ambiental. Si cabe, se hace, y si no cabe, no se hace", ha añadido.

El juntero del PSE Esteban Martiarena ha cuestionado que la moción transada por la oposición es "un pretexto con el objetivo de paralizar la implantación de proyectos eólicos". "Existen garantías de protección como la declaración de impacto ambiental. Vamos tarde y hay que acelerar el paso en la transición ecológica, con el respeto absoluto al medio natural", ha expuesto.