Las Juntas de Bizkaia acogen este viernes una charla de la antropóloga feminista Lourdes Méndez

Exposición "Escultoras AQUÍ AHORA" en Juntas de Bizkaia - MARIELI OVIEDO

BILBAO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de las Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao acogerá este viernes, 27 de marzo, la última sesión del ciclo de conferencias organizada en torno a la muestra colectiva 'Escultoras AQUÍ AHORA', con una charla a cargo de la antropóloga feminista del arte Lourdes Méndez.

A partir de las seis de la tarde, Méndez expondrá en la sala de Conferencias de las Juntas Generales de Bizkaia su visión sobre "por qué no hubo grandes artistas mujeres en la historia del arte", ha explicado la Cámara foral.

Tras el cierre de este ciclo, la muestra colectiva, que contiene 19 obras de otras tantas artistas, permanecerá abierta hasta el 24 de abril. Se trata de una selección de esculturas que "transitan entre la figuración, la abstracción y lo conceptual, empleando materiales diversos".