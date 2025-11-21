Las Juntas de Bizkaia nombran al Athletic 'embajador del Árbol de Gernika'

Archivo - La presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, entrega un retoño del árbol de Gernika a los representantes del Athletic. - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA - Archivo

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Juntas de Gernika ha acogido este viernes el acto oficial de nombramiento como 'Gernikako Arbolearen Enbaxadore' del Athletic Club, que ha recibido un retoño del Árbol de Gernika para que sea plantado en Praga, su próximo destino europeo.

Según han informado las Juntas Generales, su presidenta, Ana Otadui Biteri, acompañada del resto de integrantes de la Mesa, ha sido la encargada de entregar el retoño del Árbol de Gernika, con su correspondiente certificado oficial, a los miembros del club bilbaíno José Ángel Iribar Kortajarena, Nerea Ortiz Olarra y Johana Ruiz-Olabuenaga Larrea.

"El joven roble tendrá ahora como destino la ciudad de Praga, próximo destino del Athletic en la Europa Champions League", han anunciado.

Tras el acto de este viernes, "el Athletic, que ya cuenta con sus personas embajadoras, se convierte ahora en el primer representante del Árbol de Gernika por el mundo, enlazando sus valores propios con los valores que el roble sagrado encarna desde hace siglos".

Un descendiente del Árbol de Gernika viajará con la expedición rojiblanca por Europa para, según han indicado desde las Juntas, "esparcir los valores que van unidos a sus raíces". Los próximos destinos serán Praga y Bérgamo, ciudades en las que "afición y representantes de los dos equipos se juntarán para plantar el retoño y simbolizar la comunión, confraternización y respeto entre pueblos".

Durante la ceremonia de este viernes, Ana Otadui ha recordado que el Árbol de Gernika simboliza "la libertad, la convivencia, el autogobierno, el respeto y el compromiso con la paz" y, por su parte, el Athletic encarna valores como "la inclusión, la identidad cultural y el orgullo de pertenencia".

Con estos principios, ha destacado, la figura especial 'Gernikako Arbolearen Enbaxadore' busca compartir estos valores "allí donde haya voluntad de acogerlos y hacerlos crecer".

"El respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, la fidelidad a una identidad y la pasión por superarse son los valores que compartimos y que hoy queremos enviar, simbólicamente, a Europa", ha señalado la presidenta de las Juntas.

"LO QUE SOMOS"

En nombre del club bilbaíno, su vicepresidenta, Nerea Ortiz Olarra, ha expresado el "orgullo" y el "agradecimiento" por ser la primera entidad del territorio en contar con esta distinción.

Según ha explicado, cuando el Athletic Club creó la iniciativa Follow Something Unique se hizo con el propósito de llevar los valores del club rojiblanco a las ciudades de los rivales europeos de la Liga de Campeones y se pensó que el Árbol de Gernika simbolizaba "lo que somos".

"Un roble con profundas raíces en esta tierra, con una historia transmitida de generación en generación, que es la identidad de Euskal Herria", ha dicho Ortiz, que ha señalado que este proyecto es para el Athletic "una forma de plantar nuestros valores: identidad, libertad, comunidad, respeto y deportividad".