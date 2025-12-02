Juntas de Bizkaia piden a Diputación que instale aseos adaptados para personas ostomizadas

Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales de Bizkaia - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado este martes, en la Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia, solicitar a la Diputación que establezca "estratégicamente" aseos adaptados para personas ostomizadas en las sedes que se construyan en el futuro y que lleve a cabo una valoración de las sedes actuales para ir implantando este tipo de baños.

Según ha informado la Cámara foral, la Comisión ha tratado una proposición no de norma presentada por EH Bildu, que ha sumado el apoyo de todos los grupos junteros a excepción del PP, que se ha abstenido.

La propuesta insta a la Diputación Foral de Bizkaia a que "establezca estratégicamente" aseos adaptados para personas ostomizadas en las sedes que se construyan en el futuro. Además, le pide que lleve a cabo una valoración en sus actuales sedes para ir implantando estos baños.

La iniciativa reivindica la necesidad de garantizar "la dignidad, la salud y la autonomía personal" de las personas ostomizadas, un colectivo que componen alrededor de 5.000 personas en Bizkaia y que necesita "cambiar y limpiar la bolsa que portan en el estómago con frecuencia". Actualmente, según los datos aportados en la Comisión, en el territorio solo existen siete baños de este tipo disponibles.

El juntero de EH Bildu Urtzi Ostolozaga Arrien ha subrayado la "urgencia" de la medida porque "el derecho a la accesibilidad" es fundamental para que estas personas puedan realizar sus vidas "con normalidad y tranquilidad".

El apoderado ha señalado que la propuesta de la asociación Argia, cuyos representantes han estado presentes en la Comisión, es "legítima, urgente y factible" y, además, "no son necesarias grandes inversiones para conseguirlo". Según ha precisado, el objetivo de la propuesta no es la simple acumulación de baños, sino que estén situados en "lugares estratégicos" donde se congregan grandes cantidades de personas.

La iniciativa aprobada refuerza el compromiso de las Juntas Generales con la enmienda aprobada en junio de 2024, por unanimidad, en la Comisión de Acción Social para que la Diputación analizara la instalación de cambiadores inclusivos. Según ha señalado la portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga Martín, la Diputación espera tener el "documento de contraste" a finales de este año.