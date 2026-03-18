Juntas de Bizkaia piden elaborar un estudio para identificar factores de riesgo asociados a la salud mental

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GERNIKA (BIZKAIA), 18 (EUROPA PRESS)

Las Juntas Generales de Bizkaia han instado a la Diputación a elaborar este año un estudio de carácter social y preventivo para identificar, entre otros, factores de vulnerabilidad y riesgo asociados a la salud mental, con participación de profesionales, agentes sociales y entidades que trabajan en este ámbito.

El pleno de la Cámara foral ha debatido este miércoles una moción sobre salud mental y prevención de suicidio presentada por Elkarrekin, a la que habían presentado una enmienda los dos grupos del Gobierno foral, PNV y PSE-EE. Los tres grupos han transaccionado, finalmente, un texto, que ha sumado también el apoyo del PP, mientras que EH Bildu se ha abstenido.

Todos los grupos de la Cámara han coincidido en señalar que la salud mental es un reto "de primer orden" que es necesario abordar. En palabras del juntero de Elkarrekin Richar Vaquero, proponente de la moción inicial, "cuando hablamos de salud mental, no hablamos de una cuestión secundaria, hablamos de vidas, hablamos de bienestar y de la capacidad de nuestras instituciones para dar respuesta a los problemas complejos y en eso merece la pena avanzar juntos".

A través de la iniciativa aprobada, las Juntas Generales emplazan a la Diputación a realizar durante el presente ejercicio "un estudio de carácter social y preventivo desde el sistema de servicios sociales de competencia foral, que permita identificar, entre otros, los factores de vulnerabilidad y riesgo asociados a la salud mental". Para ello, añaden, se contará con la participación de los profesionales, agentes sociales o entidades que trabajan en este ámbito en el territorio.

La moción plantea, asimismo, establecer en ese estudio una línea específica de prevención del suicidio alineada con la Estrategia de Prevención del Suicidio de Euskadi.

El objetivo es analizar, a partir del estudio, posibles líneas de actuación y mejora en el ámbito de la intervención social, comunitaria y preventiva, sobre todo, en los servicios y programas forales dirigidos a personas en situación de exclusión social, soledad no deseada, discapacidad, violencia machista u otras situaciones de vulnerabilidad social.

La propuesta señala, asimismo, que los resultados del estudio "podrán contribuir, en su caso, a orientar futuros trabajos de planificación, como podría ser la elaboración de un Plan Foral en materia de prevención del suicidio, que deberán abordarse de forma integral y coordinada con el resto de las instituciones competentes, sin que ello implique asumir compromisos que excedan las competencias propias" de la Diputación.

Finalmente, apuesta por "desarrollar este trabajo desde una perspectiva de coordinación institucional, en el marco de espacios existentes de colaboración sociosanitaria, por ejemplo, en el Plan Operativo Sociosanitario de Bizkaia, sin perjuicio de las competencias propias de otras administraciones, y en especial de las que corresponden al Departamento de Salud del Gobierno Vasco".

La juntera del PNV Yolanda Fika ha valorado que la propuesta acordada contribuirá a contar con "una herramienta de trabajo a fin de solventar la carga de la fragilidad mental". En la misma línea, la apoderada del PSE-EE Begoña Gil ha precisado que contribuirá a "afinar mucho más" las políticas desarrolladas para afrontar un reto que "trasciende lo sanitario" y combatir sus causas.

La portavoz del PP, Raquel González, ha destacado la "urgencia" de actuar en esta materia y ha advertido de las "barreras" que existen para la intervención temprana.

Por su parte, el juntero de EH Bildu Urtzi Ostolozaga ha considerado que, "en lugar de poner en marcha nuevos planes", la Diputación "lo que debe poner en marcha son políticas estructurales teniendo en cuenta sus propias competencias".