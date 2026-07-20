Las Juntas Generales de Álava reciben a la Cofradía de la Virgen Blanca en vísperas de fiestas

Las Juntas Generales de Álava reciben a la Cofradía de la Virgen Blanca - JJGG ÁLAVA

VITORIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Álava han recibido este lunes a la abadesa y representantes de la Cofradía de la Virgen Blanca, en su tradicional visita anual al parlamento alavés, en fechas próximas a las fiestas en honor de la patrona gasteiztarra.

La presidenta de Juntas Generales de Álava, Irma Basterra, y el secretario segundo, Miguel Garnica, han recibido de manos de la abadesa, Blanca Aguillo, el último número de su revista Hornacina, que este año está dedicada de forma monográfica a la música y su vinculación de ayer y de hoy con las fiestas patronales.