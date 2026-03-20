BILBAO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La kalejira de gigantes en fiestas en Deusto provocará este sábado cortes al tráfico en este barrio de Bilbao, entre las 11.30 y las 14.00 horas, aproximadamente. Además, se ocupará el aparcamiento en la calle Blas de Otero, entre los números 38 y 46, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

El recorrido de la kalejira de gigantes comenzará en la trasera del número 42 de Blas de Otero y pasará por Luis Power, Avenida Madariaga, Ramón y Cajal, Luzarra, Rafaela Ybarra, Avenida Lehendakari Aguirre, Rafaela Ybarra, Avenida Madariaga, Heliodoro de la Torre y Blas de Otero, 42.

De 13.15 a 13.45 horas, aproximadamente, se cortará el tráfico en la avenida Lehendakari Aguirre, a la altura de la plaza San Pedro, dejando un carril con paso alternativo. En función del avance de la kalejira, la organización facilitará el paso de vehículos y los accesos-salidas de los garajes afectados.