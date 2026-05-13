Kirikiño Ikastola ofrecerá una "fiesta para vivir en euskera y desde el euskera" en el Ibilaldia 2026 de Bilbao

Organizadores de Ibilaldia 2026 - IBILALDIA

BILBAO 13 May. (EUROPA PRESS) -

Kirikiño Ikastola ha sido la encargada de organizar este año Ibilaldia, la fiesta en favor de las ikastolas de Bizkaia, y ofrecerá "una fiesta para vivir en euskera y desde el euskera" el próximo 31 de mayo en el barrio bilbaíno de Txurdinaga bajo el lema 'Hiri Kiribili Bil!'. Será "un gran punto de encuentro" en favor del euskera, la educación y la cultura vasca, que ofrecerá la posibilidad de disfrutar con familias y amigos durante todo el día, según han señalado los organizadores en la presentación realizada este miércoles.

En una comparecencia en la sede de Euskaltzaindia en Bilbao, los organizadores han recordado que Ibilaldia "no es una fiesta de un sólo día, sino un proyecto que se desarrolla a lo largo de todo el año, creado con un claro objetivo gracias al trabajo conjunto de la comunidad: extender la ikastola, el euskera y la cultura vasca a todos los rincones de Euskal Herria".

Kirikiño Ikastola asumió este reto el pasado año y ha preparado "con ilusión y responsabilidad esta oportunidad única para reforzar el uso del euskera en Bilbao". Con este objetivo, ha organizado para el día festivo del Ibilaldia una amplia oferta cultural, musical y de ocio dividida en tres espacios y dirigida a todas las edades.

Así, Ibilaldia 2026 se desarrollará en tres zonas principales en diferentes espacios de Txurdinaga. El punto de partida de la fiesta será la propia Ikastola Kirikiño, para pasar posteriormente por el Parque Europa y finalizar la fiesta en el Polideportivo de Txurdinaga. Todos los espacios estarán unidos por "un recorrido dinámico y estimulante, ampliando la presencia del euskera por las calles y el ambiente festivo durante toda la jornada".

En todo caso, la fiesta comenzará la víspera en la Ikastola Kirikiño, el 30 de mayo, con romería, payasos, conciertos, talleres infantiles y entrega de premios del concurso 'Euskara mila koloretan', entre otros.

El día del Ibilaldia, 31 de mayo, habrá cientos de actividades para todas las edades y gustos, como grupos de baile, magia, 'Go!azen', bertsolaris, teatro, conciertos, romerías, DJs, talleres, hinchables, karaokes, retos populares, txarangas y kalejiras.

MÚSICA

La oferta musical será amplia y variada, con propuestas para todas las edades y gustos. Así, durante todo el día, actuarán en diferentes escenarios bandas como Gozategi, Ezezez, Zuztarrak, Harana, Fruiztariak, Txerokiak, TxapelPunk, Xsakara y Punttu Kakotx, entre otros.

Además, ambientarán la jornada las romerías Lehian y Pakemba, la txaranga Hots Kolektiboa, la fanfarria Samasiku, la batukada Bitxo do Samba, el grupo de txistularis Patxipanda y los trikitilaris de Kirikiño Ikastola. Para completar la programación musical, DJ Kaktus y DJ Bull se harán cargo del ritmo y de no interrumpir la fiesta.

Asimismo, se habilitará 'La Ciudad de los Niños' en la Ikastola Kirikiño, con juegos de madera, hinchables, talleres, circo y propuestas basadas en valores educativos. Además, durante el recorrido habrá animación continua con gigantes, trikitilaris, txistularis, batucadas y fanfarrias.

"FIESTA EJEMPLAR"

Por otro lado, los responsables de la Ikastola Kirikiño han destacado que Ibilaldia debe ser "una fiesta ejemplar", tanto en el respeto al medio ambiente como en las relaciones entre personas. Así, este año, la sostenibilidad se colocará en el centro de la fiesta con el objetivo de reducir el impacto ambiental y hacer una fiesta más responsable con la colaboración de todos los participantes.

En este sentido, han recomendado acudir a recinto festivo a pie, en bicicleta o en transporte público, así como utilizar vasos y botellas reutilizables y clasificar correctamente los residuos. Kirikiño Ikastola, por su parte, se ha comprometido a identificar, medir y reducir el impacto ambiental, compartiendo los resultados con transparencia.

Además, han asegurado que Ibilaldia será un espacio libre de agresiones sexistas, homófobas o machistas, y que no se tolerarán la violencia en ningún caso, ya que el respeto, la igualdad y la libertad son las bases de la fiesta.

El acto oficial de inicio de Ibilaldia 2026 tendrá lugar el 31 de mayo a las diez de la mañana en la Ikastola Kirikiño, y contará con la participación de miembros de la comunidad educativa, representantes del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como diversas instituciones y agentes. Será un acto "lleno de magia, música y danza", en el que los alumnos de la Ikastola Kirikiño ofrecerán la coreografía de la canción 'Hiri Kiribili Bil', poniendo el broche de oro a la presentación de la fiesta.