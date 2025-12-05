Koldo Almandoz concluye, tras cinco semanas y media, el rodaje en Euskadi de su última película 'Azken Agurra'

Archivo - Koldo Almandoz. - AZKEN AGURRA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cineasta donostiarra Koldo Almandoz ha finalizado el rodaje de su última película 'Azken agurra' ('Último adios', en euskara) que ha filmado durante cinco semanas y media en localizaciones de San Sebastián, Irun, Orio, Errenteria, Pasia y otros enclaves de Euskadi.

La película, escrita y rodada íntegramente en euskara, mira a la vida y a la muerte "con ironía, ternura, humor negro y sentido humanista", según explican desde la productora Garabi Films, que coproduce la cinta con Txintxua Films a través de Frakasa Films AIE, y con la ayuda del Gobierno Vasco, y la participación de EiTB.

El protagonista de 'Azken agurra' es Tomás Martínez, un antihéroe de 45 años dueño de una funeraria civil, enamorado de su joven secretaria en prácticas, padre torpe, empresario caótico y soñador empedernido.

La película está protagonizada por Iñigo Azpitarte y el debút en el largometraje de Izaro Nieto, y completan el reparto Iñaki Beraetxe, Iraia Elias, Joxean Bengoetxea y la niña Laia Escribano. Además, cuenta con la colaboración de Sara Cozar, Miguel Garcés y Jose Ramón Soroiz, entre otros.

La película se articula como un film urbano que explora la dicotomía entre interiores y exteriores. La fotografía de la película la firma Javi Agirre, la dirección de arte de Zaloa Ziluaga y el vestuario de Iratxe Sanz. La película verá la luz a lo largo del año 2026.