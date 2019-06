Kontsumobide abre a nueve bancos expedientes de sanción de 580.000 euros por cláusulas hipotecarias "abusivas"

Publicado 14/06/2019 12:35:11 CET

Se trata de la disposición en la que se cobran comisiones por posiciones deudoras en préstamos hipotecarios

VITORIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide ha abierto una propuesta de expediente de sanción a nueve entidades bancarias tras detectar cláusulas "abusivas" en sus contratos hipotecarios, con sanciones que podrían alcanzar los 580.000 euros.

En el pleno de control que se está celebrando en el Parlamento Vasco, el parlamentario del PSE Txarli Prieto ha preguntado a la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez, sobre los resultados de una campaña de Inspección de Konstumobide.

Pérez ha informado de que la inspección se ha centrado en las hipotecas que comercializan las entidades bancarias con mayor implantación en Euskadi en las que se han detectado cláusulas que Kontsumobide ha considerado "abusivas". En concreto, en la disposición en la que se cobran comisiones por posiciones deudoras en préstamos hipotecarios.

Según ha informado, en la gran mayoría de los préstamos, las entidades bancarias suelen incluir una cláusula denominada según cada banco como "comisión por cuotas impagadas", "comisión por vencimientos impagados" o "comisión por posición deudora".

En este sentido, ha explicado que el criterio mayoritario de los Tribunales en la actualidad es el de declarar la nulidad de las comisiones por reclamación de posiciones deudoras que cobran los bancos a sus clientes.

"Las conclusiones provisionales señalan nueve incumplimientos y sus propuestas de expedientes sancionadores. Es previsible que, si estos prosperan, se impongan sanciones que podrían llegar a los 580.000 euros", ha informado la consejera.

LA INVESTIGACIÓN

Según ha detallado, la inspección de Kontsumobide realizó el requerimiento a cada entidad bancaria de un número significativo de contratos de préstamo hipotecario efectuados en los últimos seis meses. En Álava se inspeccionaron los contratos de 3 entidades, en Bizkaia 4 y 3 en Gipuzkoa.

De las ocho entidades bancarias que contestaron a los requerimientos y enviaron los contratos, la consejera ha explicado que siete incorporaban entre las condiciones de sus contratos la cláusula "abusiva" de comisión por posiciones deudoras en préstamo hipotecario.

Además, dos de las entidades crediticias no contestaron los requerimientos de Kontsumobide, por lo que, además, se enfrentan a una propuesta de sanción por no colaboración. No obstante, ha informado que, recabando información de cláusulas en sus páginas web, se ha constatado que ambas informan sobre el coste de dicha comisión.

CONTROL "CONSTANTE"

Pérez ha detallado en su intervención que el sector de los servicios bancarios es uno de los que "más preocupación" suscita en la ciudadanía, lo que "implica una labor de control constante".

Así en los cinco primeros meses de 2019, en los servicios de atención a las personas consumidoras de Euskadi, se han atendido 158 solicitudes, 568 reclamaciones, 1.111 consultas y dos peticiones de arbitrajes en relación a los servicios y productos bancarios.

"El Departamento persistirá en la labor de control y utilizaremos todos los mecanismos que nos concede la ley para evitar este tipo de prácticas. El sector bancario tiene una importancia social indiscutible, pero debe desistir de la utilización en sus contratos de cláusulas que perjudican a la ciudadanía y contrarias a derecho. Kontsumobide seguirá vigilante en un tema tan sensible", ha concluido.