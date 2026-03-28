La Korrika concluirá este domingo su 24ª edición en Bilbao con conciertos, comida popular, exposiciones y herri kirolak

Representantes de Korrika presentan los actos de la jornada final en Bilbao. - AEK

BILBAO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Korrika, la carrera en apoyo del euskera, cerrará este próximo domingo su 24ª edición en Bilbao, donde se celebrarán conciertos, una comida popular, exposiciones o 'herri kirolak', entre otras actividades.

Korrika concluirá, tras un recorrido de 2.750 kilómetros y 3.436 testigos, junto al Ayuntamiento, y sus organizadores han hecho un llamamiento a que acuda gente para apoyar esta cita y seguir trabajando a favor del euskera.

La llegada a Bilbao se producirá a las 07.20 por Enekuri, según la previsión de la organización, y recorrerá diversos puntos de la ciudad. El lehendakari, Imanol Pradales, recogerá el testigo en el kilómetro 3.371, sobre el número 65 de la calle Autonomía, mientras que la alcaldesa de Bilbao en funciones, Amaia Arregi, lo hará en el kilómetro 3.409, a la altura de la escultura de Oteiza frente al Ayuntamiento.

Además, a lo largo del recorrido en Bilbao recogerán el testigo Bilgune Feminista, Gure Esku, Etxerat y Sare, diversos partidos políticos y sindicatos, Kontseilua y finalmente AEK.

Tras recorrer toda la capital vizcaína, la caravana entrará por el puente del Ayuntamiento y celebrará el acto de clausura en la plaza Ernesto Erkoreka.

Se prevé que el 'testigo' de Korrika llegue hacia las 12.15 horas de la mano de miembros de AEK, que, junto con la persona autora del "mensaje secreto" en esta edición, completarán "los últimos pasos de la iniciativa en favor del euskera" desde la plaza Venezuela. Al llegar al Ayuntamiento, se conocerá el contenido del mensaje que se ha llevado "mano a mano, kilómetro a kilómetro" desde la salida de la iniciativa el pasado jueves en el País Vasco francés.

Se han programado actividades en diferentes espacios dirigidos a todo tipo de públicos, entre ellas, conciertos a cargo de LaBasu, Añube, Bele o Mixerabliak. Habrá además una feria, 'herri kirolak', comida popular y exposiciones.