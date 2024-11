LAB, ESK, Steilas, Ehne-Etxalde e Hiru niegan que exista un "problema real de absentismo"

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos LAB, ESK, Steilas, Ehne-Etxalde e Hiru se han movilizado este jueves para asegurar que no existe "un problema real de absentimo" y han acusado a la patronal de "no respetar" la normativa de salud laboral.

Representantes sindicales se han manifestado desde la plaza Elíptica hasta el hotel The Artist de Bilbao, donde Confebask ha celebrado una jornada sobre el absentismo laboral, en la que solo han participado CCOO y UGT, miembros de la mesa de Diálogo Social, en la que un grupo de trabajo aborda este problema.

En el transcurso de la movilización, que ha concluido con una sentada y una pitada, han denunciado la campaña de la patronal "perfectamente orquestada, que tiene un mensaje muy claro", el de que los trabajadores cogen bajas porque son "unos vagos" y se aprovechan de "otro tipo de permisos porque no queremos trabajar".

A su juicio, esta jornada pretendía reforzar "ese discurso en torno al absentismo". Estos sindicatos han señalado que el mensaje que está lanzando la patronal es una campaña de "fake news".

Los cinco sindicatos creen que existe "una actitud contraria a los derechos conquistados durante años por los trabajadores a través de su lucha y que lo que busca la patronal es la reducción de permisos, licencias".

Asimismo, consideran que también pretenden eliminar las competencias de los médicos de familia ante las bajas ordinarias para "enviar a los trabajadores a sus puestos incluso estando enfermos".

"Por lo tanto, la idea es incrementar su poder y eso es lo que hay detrás de todo esto. Para ello les es imprescindible debilitar la salud pública", han añadido los sindicatos convocantes.

Asimismo, han defendido que "no hay problemas de fraude con las bajas", sino una patronal que "no respeta la normativa de salud laboral, que entiende los derechos laborales y sociales como un problema y que está utilizando contra ellos toda su maquinaria y poder".

A su juicio, si la patronal tuviera una "preocupación real" por el absentismo, se opondría a retrasar la edad de jubilación, ya que para reducir el absentismo, entre otras, "las medidas más eficaces son la prevención o la reducción de jornada".

Estos sindicatos han manifestado que, a nivel europeo, el Estado español se sitúa entre los cinco países con menor absentismo y el fraude en las bajas ordinarias (simular enfermedad para obtener la baja) se sitúa en el 4% y el presentismo (ir al trabajo enfermo y lesionado) en el 41%.

Según han añadido, en Euskadi y Navarra el absentismo es más alto que en otros territorios del Estado español por el "mayor peso de la industria", por las mayores conquistas sociales derivadas de la alta sindicalización, por la mayor conflictividad sindical y por el mayor envejecimiento medio de la clase trabajadora, entre otras causas.

"Esto no es negativo, sino reflejo de una sociedad más desarrollada y, sin embargo, aún quedan muchos pasos por dar para llegar a la media de derechos de la Unión Europea", han señalado.

Asimismo, han recordado que en 2023 se comunicaron 100.000 accidentes laborales en Euskadi y Navarra, de los que la mitad causaron más de un día de baja y también se han registrado, al menos, 51 muertes laborales.

"Estas cifras indican que los empresarios no hacen prevención, pero esta situación no preocupa a la patronal ni a las instituciones. No hay cultura preventiva y tampoco voluntad política de hacer cumplir la ley de prevención", han señalado.

Por último, han reclamado al Gobierno que no asuma el "falso discurso" de la patronal y han censurado que el vicelehendakari de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, haya participado en las jornadas organizadas por Confebask.