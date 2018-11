LAB llama a manifestarse el día 1 en Bilbao por La Naval ante la "desidia institucional" y su "ridícula gestión"

Publicado 09/11/2018 12:39:16 CET

BILBAO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha llamado a manifestarse el 1 de diciembre en defensa de La Naval ante la "desidia institucional" y su "ridícula gestión" para tratar de garantizar la continuidad del astillero y negociar con el armador Van Oord que culmine su draga en la planta vizcaína.

En un comunicado, LAB ha afirmado que no les ha sorprendido la noticia de que el armador Van Oord no vaya a acabar la construcción de su barco en La Naval si no hay un inversor porque "era algo esperado".

A su juicio, es un "nuevo fracaso" del Gobierno Vasco y del Gobierno de España, que "asumieron la responsabilidad de negociar esta posibilidad con el armador" y, sin embargo, esas negociaciones "han fracasado".

"La situación de La Naval viene de atrás, el proceso de privatización puso las bases de lo que vendría luego: un sector estratégico con mercado y tecnología puede ir a la quiebra por una gestión en manos privadas que prioriza intereses particulares diferentes a los propios del astillero", ha añadido.

LAB ha asegurado que siguen "sin saber si el Gobierno Vasco cree en La Naval". "El inversor que anunciaron no apareció, y ahora no han conseguido llegar a un acuerdo con el armador. Una gestión nefasta", ha apuntado.

El sindicato ha señalado que, aunque se confirme que la decisión del armador "sea definitiva y no una estrategia negociadora", sigue considerando que La Naval "es un astillero de futuro".

"Aunque ésta sea una mala noticia, el proceso de liquidación sigue adelante, y las opciones de que venga un inversor sigue existiendo", ha añadido.

LAB ha alertado, además, de que lo sucedido puede atraer a

inversores "con mero afán especulativo que vean un negocio redondo en la adquisición del astillero a precio de saldo, sin obligaciones y con ayudas públicas".

Por lo tanto, ha exigido que en el proceso de liquidación se pongan dos condiciones a los posibles interesados, por un lado, un proyecto industrial y "compromisos de futuro, evitando la especulación" y, por otra parte, compromisos con la plantilla, pero también con las subcontratas para que los 2.000 empleos indirectos deban ser "tenidos en cuenta y ser parte de la solución".

Además, LAB ha apuntado que este nuevo proyecto debe ser apoyado por la administración pública, después de la "ridícula gestión que están haciendo". "Ante la desidia institucional, la movilización y la lucha es el único camino", ha agregado.

Por ello, ha llamado a la sociedad a participar en la movilización convocada por el comité de empresa de La Naval el 1 de diciembre en Bilbao y evitar "que Ezkerraldea se convierta en un desierto industrial".