LABO GEO 2025 llevará seis espectáculos y dos talleres de danza contemporánea este fin de semana a Alkiza y Larraul

Presentación en San Sebastián de LABO GEO 2025 - DFG

SAN SEBASTIÁN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de LABO GEO: Gorputza eta Ondarea, un programa que acerca la danza y las prácticas escénicas contemporáneas a municipios rurales del territorio, se celebrará este fin de semana en los municipios guipuzcoanos de Larraul y Alkiza, en los que tendrán lugar seis espectáculos y dos talleres de danza contemporánea.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha presentado este jueves en rueda de prensa los detalles de la iniciativa LABO GEO que, según ha dicho, "es una oportunidad excepcional para acercar la cultura a los pueblos pequeños de Gipuzkoa".

"Estas acciones enriquecen la vida cultural de nuestros municipios rurales, además de poner en valor nuestro patrimonio local. Es fundamental descentralizar las prácticas artísticas contemporáneas y ofrecer a todos los guipuzcoanos la posibilidad de disfrutar de la cultura en su entorno cercano", ha defendido.

Por su parte, el director de LABO GEO, Ion Estala, ha subrayado que "qué mejor escenario para disfrutar de un espectáculo de danza que el patrimonio y el entorno de nuestros pueblos. Un lienzo natural de por sí espectacular y que la danza solo ha de dibujar encima para crear más magia y belleza".

Estala ha explicado que han realizado un trabajo de seguimiento e identificación de los espectáculos de los artistas del territorio, "poniendo el foco en el talento emergente, pero dando espacio a compañías con dilatadas trayectorias". "Desde propuestas más contemporáneas y transgresoras a las basadas en nuestras raíces y tradiciones, se genera un programa diverso, multidisciplinar y con mucho ritmo", ha apuntado.

LABO GEO forma parte del programa LABO, impulsado por la compañía NODE desde 2017, y busca abrir nuevos espacios para la creación contemporánea, descentralizar la cultura y generar oportunidades de encuentro entre artistas, comunidades y entornos patrimoniales.

El programa combina talleres participativos para todas las edades y espectáculos de danza contemporánea al aire libre, protagonizados por creadoras y compañías vascas de referencia. Cada municipio acogerá un taller y tres espectáculos, que serán gratuitos y estarán abiertos a toda la ciudadanía

En Larraul, Marina Eskisabel impartirá este viernes un taller, a las 17.00 horas en la Sala polivalente Antton Amunarriz. El sábado, a las 12.00 horas, se ofrecerán los espectáculos 'Cápsula 0.1' de Aldaketa Dantza Konpainia, 'Zuloa' de Komorebi Produkzioak, y 'Badoa' de Neskena.

En el caso de Alkiza, el taller tendrá lugar el sábado a las 17.00 horas en la Biblioteca Municipal de la mano de Borja Bordonabe. Asimismo, el domingo a las 12.00 horas se representarán los espectáculos 'Jaranda' de Irene Naranjo, 'Iraun' de Amaia Elizaran, y 'Basandere' de NODE.