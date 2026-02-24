Laboral Kutxa alcanza un beneficio neto récord de 305 millones en 2025, un 11,18% más

Archivo - Sucursal de Laboral Kutxa - LABORAL KUTXA - Archivo

BILBAO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Laboral Kutxa ha incrementado un 11,18% su beneficio neto consolidado en 2025 respecto al año anterior, al mejorar sus resultados "históricos" y lograr 305,24 millones, previos a la dotación a los fondos de la obra social de la cooperativa. El conjunto de su volumen de negocio superó los 50.000 millones.

La cooperativa de crédito ha subrayado que estos resultados se han producido en un escenario global marcado en 2025 por las tensiones geopolíticas y comerciales, aunque la economía se ha mostrado "firme" en los ámbitos de influencia de Laboral Kutxa, donde se ha apreciado una "notable resiliencia y estabilidad".

En este contexto, Laboral Kutxa ha logrado "mejorar sus resultados históricos" y ha cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio neto consolidado de 305 millones de euros, lo que eleva su rentabilidad sobre recursos propios (ROE) hasta el 12,68%.

Según ha explicado, el "buen desempeño" del ejercicio se ha apoyado en un impulso "equilibrado" de todas las parcelas de actividad, lo que ha permitido a la entidad la consecución de un "nuevo hito", superar los 50.000 millones en su volumen de negocio conjunto.

Los recursos gestionados de la clientela han crecido un 7,8%, y destaca, especialmente, la "creciente diversificación" hacia figuras de ahorro-inversión, donde el patrimonio bajo gestión de los fondos de inversión ha aumentado un 25,35%.

A su vez, el saldo neto de inversión crediticia ha experimentado un incremento del 6,46%, como consecuencia de la "pujanza" de las formalizaciones de préstamos a familias y empresas registradas en el ejercicio. Su financiación a empresas creció un 9%, con un incremento del 33% en el volumen formalizado de nuevas operaciones

Asimismo, la cooperativa de crédito de Mondragon ha logrado marcar un "nuevo récord sectorial" en términos de solvencia, y presenta una ratio líder CET1 que escala hasta el 26,22%.

