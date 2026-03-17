Lanbide fomenta la orientación laboral y las competencias digitales con convocatorias por valor de 8,8 millones de euros

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VITORIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Lanbide ha aprobado los recursos destinados a fomentar la orientación laboral y las competencias digitales avanzadas para "fortalecer la empleabilidad de las personas desempleadas y la recualificación de personas en ocupaciones emergentes en el ámbito de la digitalización", con programas y convocatorias por valor de 8,8 millones de euros.

En un comunicado, ha explicado que la convocatoria de subvenciones 2026-2027 para financiar acciones de orientación para el empleo tiene como objetivo complementar y ampliar los servicios de orientación que ofrecen los profesionales de Lanbide, como recursos complementarios de centros colaboradores especializados en orientación, para lo que destina 7.873.206 euros para 2026 y 2027.

Por otro lado, ha dado el visto bueno a la concesión de subvenciones para desarrollar proyectos de empleo-formación con la metodología innovadora 'BOOTCAMPS', donde se formará a más de 180 personas en ocupaciones y competencias digitales avanzadas.

El objetivo de estas ayudas es recualificar, en seis meses de forma intensiva, a personas sin formación relacionada o experiencia digital para que puedan acceder a empleos digitales de amplia demanda y proyección laboral, para lo que dedica 894.000 euros a estos proyectos.

Con estas medidas, Lanbide ha destacado que contribuye a la mejora de la empleabilidad por medio de la orientación para el empleo y la competitividad digital de la economía vasca, además de "potenciar la inserción laboral en Euskadi" e "impulsar la innovación en su tejido empresarial".