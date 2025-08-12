Laudio (Álava) roza los 43 grados y varios municipios vascos superan los 40 grados

Un chico se moja la cabeza para combatir el calor - Ricardo Rubio - Europa Press

BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio alavés de Laudio ha marcado a las tres de la tarde de este martes 42,9 grados, la temperatura más alta de Euskadi, donde varias localidades han superado los 40 grados como Igorre (42 ºC), Arrasate (41,7 ºC), Zalla (41,1 ºC), Iurreta (41 ºC) o Azpeitia (40,2 ºC), según ha informado Euskalmet.

La ola de calor en Euskadi se mantiene durante este martes, a la espera de que haya un respiro con una bajada de temperaturas este miércoles, aunque todavía con aviso amarillo, para volver a aumentar los grados el jueves.

Este martes sigue la alerta naranja por temperaturas extremas en el interior, con máximas entre los 35 y los 40 grados, aunque en algunos sitios podrían alcanzarse los 41-42, según Euskalmet y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.