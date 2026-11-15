El lehendakari espera que Sánchez "esté a la altura" en El Hierro y "no vuelva a tropezar en la misma piedra de Ceuta"

Unos cayucos en el muelle de La Restingan en la isal de El Hierro - Europa Press Canarias - Europa Press

BILBAO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "esté a la altura" para hacer frente a la emergencia migratoria en El Hierro y "no vuelva a tropezar en la misma piedra de Ceuta".

A través de las redes sociales, Pradales ha trasladado su preocupación ante el repunte migratorio en El Hierro y, citando palabras del Papa León XIV, ha dicho que "la dignidad humana no pierde valor al cruzar una frontera".

El lehendakari ha censurado que "el conjunto de las fuerzas políticas aplauden, hoy parece que ya no importa y la campaña española se olvida del drama humanitario y migratorio de Canarias". "Y el Gobierno de España no responde", ha criticado, para esperar que Pedro Sánchez "esté a la altura y no vuelva a tropezar en la misma piedra de Ceuta".

Tras preguntarse "qué nos queda cuando perdemos la humanidad", Pradales ha trasladado toda su solidaridad y apoyo al pueblo canario y al gobierno de Fernando Clavijo, al tiempo que ha pedido poner "el valor de la dignidad humana por encima de la lucha partidista electoral" porque "es nuestro deber moral".

AGRADECIMIENTO DE CLAVIJO

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha transmitido este domingo su agradecimiento ante "la preocupación, disposición y solidaridad" expresada por el Gobierno vasco, que a través de su lehendakari, Imanol Pradales, ha ofrecido "los recursos que puedan ser necesarios" para afrontar la emergencia migratoria en El Hierro.

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', Clavijo ha señalado haber recibido la llamada de Pradales, quien se habría interesado personalmente por la situación en la isla occidental y quien habría puesto a disposición de las islas los recursos de Euskadi que "puedan ser necesarios" para afrontar el repunte migratorio.

"Le agradezco sinceramente su preocupación, su disposición y la solidaridad del pueblo vasco. En momentos como este, la colaboración entre territorios es fundamental y debe traducirse en hechos", ha aseverado.