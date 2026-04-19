El lehendakari felicita a la Real tras ganar la Copa en Sevilla: 'Goazen erreala, goazen txapeldun!'

La afición de la Real Sociedad en Sevilla
La afición de la Real Sociedad en Sevilla - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press
Europa Press País Vasco
Publicado: domingo, 19 abril 2026 0:38
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BILBAO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha fecilitado a la Real Sociedad en el estadio de la Cartuja de Sevilla después de que haya ganado al Athlético de Madrid en la final de la Copa del Rey. 'Goazen erreala, goazen txapeldun! Zorionak!.

Desde el palco del estadio sevillano, el lehendakari ha animado al equipo txuri-urdin, que ha conquistado su cuarta Copa del Rey. Imanol Pradales había viajado este viernes a la ciudad hispalense para disfrutar el partido.

El Lehendakari, que había vaticinado un resultado de 1-2, se ha quedado corto en su predicción, al lograr los txuri-urdin marcar finalmente 4 goles frente a los 3 del Atlético.

GOAZEN ERREALA, GOAZEN TXAPELDUN!!!

ZORIONAK @RealSociedad

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