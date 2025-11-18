El Lehendakari llama desde París a los Gobiernos francés y español a agilizar los trabajos para la conexión del TAV

BILBAO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado un llamamiento desde París a los Gobiernos francés y español para que agilicen los trabajos para la conexión del Tren de Alta Velocidad (TAV), que pasará por Euskadi. Además, ha recordado que la Comisión Europea ha llamado la atención a Francia para que aborde "seriamente" la conexión de alta velocidad hasta la frontera.

Pradales, que se encuentra de viaje oficial en la capital gala con el objetivo de reforzar las relaciones institucionales, europeas y culturales Euskadi-Francia, ha querido enfatizar "la importancia" de la conexión del TAV para Euskadi.

El Lehendakari ha destacado que el Tren de Alta Velocidad es uno de los asuntos centrales de la agenda de su viaje a París y será una de las cuestiones que trasladará en sus encuentros con representantes institucionales, con el fin de que poner en valor la prioridad que supone la conexión ferroviaria "para el futuro y desarrollo de Euskadi".

El máximo representante del Gobierno Vasco ha subrayado que Francia mantiene obligaciones marcadas por la Comisión Europea en materia de infraestructuras transfronterizas, del mismo modo que España también tiene "tareas pendientes" para completar los tramos necesarios. En este sentido, ha hecho un llamamiento a ambos Estados para agilizar los trabajos que permitan culminar la conexión del TAV.

Imanol Pradales ha mostrado su confianza en que la coordinación entre Administraciones permita avanzar en un proyecto "estratégico para la movilidad, la competitividad y la integración europea de Euskadi".

EL IMPULSO DE FRANCIA

En declaraciones a los medios de comunicación, el Lehendakari ha recordado que la Comisión Europea "ha sido muy clara" sobre el impulso que debe dar Francia a la conexión del TAV. "Hace unos días le llamaba la atención claramente al Estado francés respecto a su no cumplimiento y ponía sobre la mesa la necesidad de abordar seriamente la conexión en alta velocidad hasta la frontera", ha recordado.

Imanol Pradales cree que el tramo Dax-Hendaia "tendría que haber sido priorizado y no lo ha sido hasta la fecha", por lo que ha señalado que debe ser una prioridad "dentro de esa conexión en alta velocidad entre París y, en su caso, la península ibérica".

"Nosotros hemos venido trabajando con la propia Comisión Europea en este sentido y estamos intentando que se produzca una reunión al máximo nivel precisamente en Irún y en Hendaia con el ministro de Transportes francés, con el ministro de Transportes español y con el comisario europeo. Estamos trabajando en que ese escenario se pueda producir en el primer trimestre del año", ha reiterado.

En todo caso, "más allá de eso", ha insistido en que Francia "tiene que hacer lo que le corresponde". "Además es muy claro, porque la propia Comisión Europea se ha pronunciado claramente al respecto, y España también tiene que hacer lo que le corresponde para acelerar los trabajos en alta velocidad, porque quiero recordar que seguimos estando desconectados de la alta velocidad en Euskadi y que esto es un elemento que limita claramente nuestro desarrollo y nuestra competitividad", ha censurado.

Por ello, ha apelado a los Ministerios de Transportes español y francés a trabajar "para que cumplan los compromisos adquiridos en relación" con el TAV.