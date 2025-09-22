Leioa (Bizkaia) y EHU desarrollarán un proyecto de investigación sobre ejercicio físico y su relación con el cáncer

El alcalde de Leioa, Iban Rodríguez, y la vicerrectora del Campus de Bizkaia y Comunicación, Estitxu Garai, firman el acuerdo. - AYUNTAMIENTO DE LEIOA

Diseñarán programas de ejercicio seguros, efectivos y adaptados a las necesidades de cada paciente

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia) y la Universidad del País Vasco (EHU) han formalizado este lunes la firma de un convenio de colaboración que permitirá el desarrollo de un proyecto de investigación "pionero" en el ámbito del ejercicio físico y su relación con el cáncer.

El acuerdo, firmado por el alcalde de Leioa, Iban Rodríguez, y la vicerrectora del Campus de Bizkaia y Comunicación, Estitxu Garai, tiene como objetivo optimizar la prescripción de ejercicio físico en personas con cáncer, garantizando intervenciones seguras, efectivas y adaptadas a las necesidades de cada paciente.

El proyecto "Prescripción personalizada de ejercicio físico en personas con cáncer: evaluación, triaje y programas adaptados" está dirigido por la profesora Ana Rodríguez-Larrad, del Grupo de Investigación Ageing On, en el marco de la Misión Onko-On impulsada por la Fundación Euskampus.

La investigación contempla la puesta en marcha de un sistema de evaluación que permitirá clasificar a las personas participantes según su estado de salud y sus capacidades físicas, con el fin de diseñar programas de ejercicio adaptados y seguros. Las intervenciones tendrán una duración de tres meses, con dos sesiones semanales, y se complementarán con recomendaciones para mantener un estilo de vida activo.

Asimismo, el proyecto prevé la formación de profesionales en ejercicio oncológico, lo que permitirá reforzar los recursos municipales y garantizar la continuidad de este tipo de programas en la localidad.

En este marco, el Ayuntamiento de Leioa, a través del Servicio de Orientación en Actividad Física (SOAF), pondrá a disposición del proyecto sus instalaciones deportivas y el acompañamiento necesario para acercar la iniciativa a la ciudadanía, reforzando la coordinación con los centros de salud locales.

Durante la presentación, el alcalde leioaztarra, Iban Rodríguez, ha destacado que "este convenio refleja nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la ciudadanía". "Queremos que Leioa sea un municipio que cuide de las personas en todas las etapas de su vida y en cualquiera de las situaciones a las que tengan que hacer frente", ha afirmado, para añadir que esta investigación "abre un camino esperanzador para mejorar la calidad de vida de quienes afrontan un proceso oncológico".

Por su parte, Estitxu Garai, vicerrectora del Campus de Bizkaia y de Comunicación, ha destacado la importancia de la colaboración en la actuación de las universidades. "Este proyecto pionero tiene un impacto directo en el bienestar de las personas y de la comunidad, y es plenamente coherente con el compromiso de la universidad con el cuidado de la comunidad", ha dicho.

Por último, la directora de la iniciativa, Rodríguez-Larrad, ha explicado que este es un proyecto colaborativo entre numerosos agentes - Osakidetza, Ayuntamiento de Leioa, Mugiment, Fundación Euskampus y EHU - y ha mostrado su agradecimiento a todas las instituciones por hacer posible este proyecto.

Según ha detallado, desarrollarán "un sistema pionero de evaluación que puede extenderse en sistemas de orientación sanitaria y de actividad física". Además de generar nuevo conocimiento, ha remarcado, "integraremos la formación de profesionales dedicados a la actividad oncológica, así como de profesionales de la actividad física para que el programa tenga continuidad en el futuro".

El proyecto ya está en marcha y todo el que quiera participar se puede informar en el centro de salud de Leioa. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años y no supondrá ningún coste económico adicional, ya que ambas instituciones aportarán los recursos humanos y técnicos necesarios para su ejecución.