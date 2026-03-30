Lemoa promoverá la lectura en euskera con el sorteo de ocho bonos

Cartel de la campaña de Lemoa para promover la lectura en euskera. - AYUNTAMIENTO DE LEMOA

BILBAO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Lemoa realizará durante el próximo mes de abril una campaña para promover la lectura en euskera en la que sorteará ocho bonos para la compra de libros, según ha informado el Ayuntamiento.

La iniciativa, impulsada por el área de Euskera del Ayuntamiento, propone "un gesto sencillo, tomar prestado un libro en euskera en la biblioteca municipal Kotxepin y dedicar tiempo a la lectura". A cambio, todas las personas que participen en la campaña entrarán en el sorteo de ocho bonos de 25 euros para la compra de libros en euskera.

Desde el Ayuntamiento han recordado que la campaña coincide con un periodo en el que "muchas personas disponen de más tiempo libre", lo que la convierte en "una oportunidad idónea para retomar o reforzar el hábito lector". Así, los organizadores de la campaña animan a aprovechar estos días de Semana Santa para "viajar sin salir de casa" y descubrir "nuevos mundos" a través de los libros.

La iniciativa persigue acercar la lectura en euskera a públicos diversos y reforzar su presencia en la vida cotidiana. "Leer en euskera no solo es una actividad cultural, sino también una forma de apoyar y dar continuidad al uso de la lengua en el día a día", han remarcado los responsables municipales.