Leve subida de las temperaturas y lluvia intermitente en la costa, este jueves en Euskadi

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi una leve subida de las temperaturas máximas y precipitaciones intermitentes en la costa.

En la vertiente cantábrica predominarán las nubes, sobre todo durante la primera mitad del día y lloverá de forma intermitente. En la vertiente mediterránea el día será más luminoso, aunque es muy probable que se forme niebla a primeras horas.

El viento por la mañana estará en calma y por la tarde se fijará del norte, con rachas en el interior. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, acercándose a los 20 grados en la costa y a los 17 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 grados en el interior y los 11 grados en la costa.