Un libro reconstruye la historia oral del origen, ascenso y caída del rock radical vasco a partir de 71 entrevistas

El periodista musical Javier Corral publica estos días 'Fiesta y Rebeldía' (Liburuak), libro coral donde reconstruye la historia oral del origen, ascenso y caída del Rock Radical Vasco (RRV) a partir de 71 entrevistas con protagonistas del movimiento y voces tanto de la época como también actuales de profesionales y músicos ajenos a la etiqueta, que analizan su influencia y legado.

En una entrevista a Europa Press, el autor, veterano locutor radiofónico, crítico y periodista "musical y extramusical", como él se define, de la escena vizcaína durante cuatro décadas, explica que los términos del título, fiesta y rebeldía, resumen, "a grandes rasgos, los dos vértices de esta historia".

Desde su punto de vista, en aquel movimiento y periodo "predominaban un lado lúdico y juvenil junto a las ansias de libertad y contestación a la situación del país en particular y del mundo en general".

Para Corral, "se dieron, en primer lugar todas las circunstancias, por la transición democrática, que muchos veían insatisfactoria, al régimen franquista" lo que, desde su perspectiva, fue "el caldo de cultivo del que formaron parte el punk anglosajón, los medios alternativos, los colectivos sociales, la crisis económica, el paro juvenil, la droga masiva o la recuperación de una identidad vasca, entre otros elementos".

Todos aquellos ingredientes, "un buen guión, sin duda" prosigue, le llevaron a invertir tres años en el proyecto, a partir de un encargo de la editorial Liburuak que el próximo 13 de enero pone en las librerías el volumen, aunque desde mediados de diciembre estaba disponible en la web de la editorial y el tiendas de música especializada.

En un primer momento, Corral hizo una lista inicial de posibles entrevistados que alcanzaba los 120 nombres y que, posteriormente y sucesivas cribas, acotó a los 71 finales.

El libro supera las 800 páginas y ha sido dividido en dos grandes bloques titulados "Ecos de una Revuelta" y "Voces de una Revuelta", porque tal y como aclara, "había que ir tema por tema, por eso se subdivide en muchos capítulos, aunque a veces se puedan mezclar algunas cosas y también se agiliza la lectura y era necesario para abordar el asunto de una manera mínimamente lógica".

Todos los testimonios recogidos en el libro son fruto de entrevistas personales y exclusivas con cada uno de los participantes, efectuadas entre finales de 2021 y principios de 2023, sobre todo de forma presencial "con la espontaneidad del momento", aunque, en los casos en los que no fue posible el contacto personal, se hicieron por mail o teléfono.

"Espero haber llegado al fondo de la cuestión con muchas de estas opiniones porque creo que, en su conjunto, han sido bastante sinceras y libres" valora el autor.

El listado final incluye testimonios de personalidades emblemáticas de la época y que fueron englobados de alguna u otra forma en la etiqueta, como Evaristo Páramos (La Polla Records), Pako (superviviente de Eskorbuto), Fermín Muguruza y Kaki Arkarazo (Kortatu), Roberto Moso (Zarama), Txerra (RIP), Josu Zabala (Hertzainak), Loles (Las Vulpes), Marieli Arroniz (Cicatriz en la Matriz) o Niko Vázquez (MCD) y autor, además, del diseño de la portada del libro.

Junto a ellos, Corral ha abierto el foco y completa el relato con músicos ajenos al RRV, como Julián Hernández (Siniestro Total), Aurora Beltrán (Belladona y luego Tahúres Zurdos), Ramoncín, Morfi Grei (La Banda Trapera) Mikel Erentxun (Duncan Dhu), Anje Duhalde, Ruper Ordorika, Francis (Doctor Deseo), Iñaki 'Uoho' (Platero y Tú) o Servando Carballar (Aviador Dro).

Corral ha incluido la visión de músicos actuales, a los que sondea acerca de sus impresiones en torno al movimiento, o su posible influencia posterior, ya que "no quería refritar el pasado, sino buscar una visión actual y por eso acudí también a músicos de las escenas contemporáneas", entre los que accedieron músicos como Petti, Verde Prato, Belako, Anari, Alex Sardui (Gatibu), Chill Mafia, Bonzos, Porco Bravo o Gonzalo Ibañez (La Perrera y Nuevo Catecismo Católico).

También se escuchan las voces de profesionales de la industria discográfica, como el navarro Marino Goñi, responsable de sellos como Soñua o Oihuka, y a quien se atribuye en algunos ámbitos la creación de la etiqueta, o Anjel Valdés (Elkar).

Igualmente desfilan periodistas musicales como Pablo Cabeza, Iñaki Zarata, Gregorio Gálvez, la fotógrafa Mariví Ibarrola o, desde fuera de Euskadi, Jesús Ordovás, Jaime Gonzalo o Carlos Tena, fallecido durante la gestación del libro, y responsable del programa 'Caja de Ritmos' de TVE que emitió en 1983 el vídeo "Me gusta ser una zorra", de Las Vulpes, y del que dimitió tras la querella que se le interpuso por escándalo público a instancias de la Fiscalía General del Estado.

HUIR DEL 'HABLAR POR HABLAR'

Corral explica que ha buscado que "en todos los casos, fueran opinadores interesados en la música y que sus repuestas tuvieran cierto peso, huyendo del anodino 'hablar por hablar', ya que buscaba una historia oral que fuese lo más coral posible, con músicos, periodistas, escritores, promotores o sociólogos no sólo de Euskadi y Navarra, sino también de Madrid, Barcelona o Vigo" explica.

El libro arranca en 1981, año en que The Clash enarbolaron una ikurriña en su concierto donostiarra en Anoeta y concluye con la disolución de Kortatu en 1988.

Aunque su obra es publicitada como el libro "definitivo" del género, Corral cree que esa descripción "asusta un poco y, además, en la vida todo es revisable, también la historia y la forma de contarla".

Corral rompe una lanza en favor de los músicos, a quienes describe como "los grandes y verdaderos protagonistas, los que lo vivieron en primera persona y de los que no podía falta su visión".

Sobre la inclusión de músicos presentes o ajenos a la etiqueta, "era interesante buscar un cierto contraste entre los que formaron parte del fenómeno y los que no; incluso, de los que podían estar a medio camino o que opinaran distintas generaciones, tanto anteriores a la llegada del RRV, como posteriores y actuales".

CUARENTA AÑOS DESPUÉS

Cuatro décadas después, y si ha pasado suficiente tiempo para extraer las principales claves del RRV, Corral cree que ha habido ya "tiempo y distancia más que suficiente para un análisis sereno y panorámico porque, si dejamos correr mucho más, apenas quedarán supervivientes de todo aquello" reflexiona.

En cuanto a las críticas o si se abordó el generó con prejuicios, el autor considera que las opiniones recogidas le llevan a pensar que "algunos prejuicios han desaparecido con el tiempo y gente que en su día lo vio como algo más bien negativo, reconoce ahora su influencia hasta el hecho de convertirse en parte ya de nuestro folklore y de la banda sonora de este país".

Visto con el tiempo, Corral observa que, como suele ocurrir con otros movimientos, "por lo general, los músicos suelen ser los más inocentes y desprotegidos, sobre todo cuando empiezan y aún hoy colean algunos asuntos con los derechos digitales, por ejemplo, que entonces no existían y hoy son fuente de ingresos".

Sondeado sobre cómo cree que observa el RRV la juventud vasca actual, Corral cree que "los jóvenes no son un colectivo uniforme, como no lo son los mayores", ya que "en todas las generaciones hay mucho perezoso, pero, también, gente inquieta y sensible".

A su juicio, "los interesados en la música, en la historia, en la lectura o los movimientos sociales, encontrarán mucha información y divertimento en este libro" porque "la historia del RRV tiene muchos alicientes para todos y, si algo tiene, es que ha traspasado fronteras y generaciones", concluye.