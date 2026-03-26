LKS Next pone en marcha su División de Excelencia Tecnológica, con una cartera de proyectos de I+D de 14 millones

Instalaciones de LKS Next - LKS

BILBAO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

LKS Next ha puesto en marcha su División de Excelencia Tecnológica (TED), que cuenta con una cartera viva de proyectos de I+D para el próximo trienio que supera los 14 millones de euros.

En un comunicado, ha explicado que se trata de una unidad diseñada para anticipar la evolución tecnológica del grupo y asegurar su liderazgo en un escenario marcado por transformaciones aceleradas.

Según ha subrayado, la división nace en un momento en el que el sector tecnológico-digital tiene un impacto equivalente al 26% del PIB en España y en el que la velocidad del cambio obliga a abandonar modelos reactivos y avanzar hacia una anticipación estratégica y el TED se plantea como "motor corporativo de innovación tecnológica y unifica las capacidades y saber hacer del grupo LKS Next en tecnologías disruptivas".

Esta división va a coordinar la ruta tecnológica del grupo consultor y tecnológico y pretende actuar igualmente como una incubadora de nuevas líneas de negocio, y nuevas soluciones, incluyendo desarrollos avanzados y posibles 'spin-offs' del grupo.

Bajo este enfoque, el TED persigue reforzar ámbitos clave del liderazgo tecnológico del grupo, como la detección temprana de tecnologías emergentes, la diferenciación competitiva, el alineamiento entre tecnología y negocio, la eficiencia operativa basada en prácticas comunes y la atracción de talento especializado.

En base a su Plan Estratégico 2025-2028, en los próximos tres años, LKS Next tiene previsto un esfuerzo inversor en proyectos de I+D+i en torno al 5% de su facturación anual, con un volumen acumulado en dichos proyectos cercano a los 14 millones de euros.

Según ha explicado, en este caso, el TED está orientado a la ejecución y la aplicación práctica y permitirá "dar coherencia a los esfuerzos de inversión en proyectos de I+D+i, acelerar su transferencia al mercado y aumentar el impacto de la innovación tecnológica dentro del grupo".

El TED de LKS Next desarrolla su actividad en cinco verticales que abarcan Computación y Sistemas Cuánticos, Inteligencia Artificial -generativa y agéntica, Desarrollo de software, Gobernanza, Ciberseguridad Avanzada, Espacio de Datos y Gobierno del dato.