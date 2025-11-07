Lluvias y temperaturas frescas este sábado en Euskadi, con máximas entre los 12 y los 16 ºC

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi cielo cubierto y lluvia frecuente a primeras horas. A lo largo de la mañana la lluvia irá a menos en la mitad sur, donde se abrirán algunos claros. A partir de la tarde ocurrirá lo mismo en el oeste de la vertiente cantábrica.

Habrá intervalos nubosos durante las últimas horas del día, con la lluvia restringida a la franja del litoral y puntos del noreste. El viento del noroeste soplará intenso durante las horas centrales y las temperaturas serán frescas, con las máximas entre los 12 y los 16 ºC.