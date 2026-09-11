López (UGT) plantea a Pradales la necesidad de que los beneficios de las empresas "se reflejen en los salarios"

López ha comparecido ante los medios de comunicación reunirse con Pradales - EUROPA PRESS

VITORIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi, José Manuel 'Tximi' López, ha planteado al lehendakari, Imanol Pradales, la necesidad de que los beneficios de las empresas "se reflejen en los salarios de los trabajadores", y de que las relaciones entre patronal y sindicatos se encaucen por la vía del diálogo, por lo que se ha desmarcado de las organizaciones que "que abogan por el conflicto" y "convocan huelgas a la primera de cambio para captar afiliación".

López y Pradales se han reunido este miércoles en la sede de Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz, en el marco de la ronda de encuentros convocada con el lehendakari con los principales representantes políticos, sindicales y empresariales de Euskadi.

El lider de UGT-Euskadi, que ha calificado de "cordial" su reunión con Pradales, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que ha analizado con el lehendakari la situación de la economía vasca y el impacto que sobre esta tienen los diversos conflictos internacionales.

López también ha indicado que ha hablado con el lehendakari sobre el crecimiento económico de Euskadi y el aumento de beneficios que están teniendo las empresas vascas. En este sentido, le ha planteado la necesidad de que los beneficios de las grandes empresas "se reflejen en los salarios de los trabajadores".

Como ejemplo, ha citado el caso de Iberdrola, sobre la que ha denunciado que pese a los "miles y miles" de millones de beneficios de esta empresas, "lleva años siendo incapaz de cerrar un acuerdo que como mínimo garantice el IPC de sus trabajadores".

SALARIO VASCO

El representante de UGT también ha reiterado ante el lehendakari la petición de que el Gobierno Vasco se implique para conseguir que la patronal "se siente a negociar" un salario mínimo vasco que sea negociado en convenios.

En materia de vivienda, ha trasladado a Pradales la propuesta de UGT de que las empresas privadas puedan actuar como "avalistas" para que sus trabajadores con dificultades para acceder a una vivienda puedan tener más fácil la consecución de un contrato de alquiler.

Otro de los asuntos que se han abordado en la reunión es el modelo sindical que actualmente existe en el País Vasco. López ha destacado que UGT siempre es partidaria de buscar "acuerdos" y de agotar las vías de negociación para tratar de acercar posturas con la patronal.

Por ese motivo, aunque sin citar expresamente a ninguna organización, ha denunciado que en Euskadi haya sindicatos "que abogan por el conflicto como fin en sí mismo", y que "a la primera de cambio convocan huelgas para captar afiliación".

FEDERACIÓN DE INDUSTRIA

López ha explicado que en el caso de Osakidetza, UGT sí se ha sumado a la huelga convocada en demanda de mejoras laborales para el conjunto de la plantilla, y no únicamente referidas a los médicos, para los que el Gobierno Vasco aprobó una serie de mejoras el pasado mes de julio.

Por otra parte, José Manuel López ha anunciado que espera que la Federación de Industria de UGT-Euskadi pueda celebrar "para noviembre" su congreso.