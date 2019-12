LSB-USO denuncia los "abusos" en jornada laboral en Metro Bilbao por parte de la empresa de seguridad Prosegur SIS

Publicado 11/12/2019 18:37:30 CET

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de LSB-USO Euskadi ha denunciado este miércoles los "abusos en materia de jornada laboral a los que somete la empresa Prosegur SIS a los trabajadores en el centro de trabajo de Metro Bilbao".

Según ha informado en un comunicado, hace unos días la dirección de la Empresa Prosegur "notificó por escrito a sus empleados la obligatoriedad de hacer jornadas de 11 horas, cuando en el Estatuto de los Trabajadores se establece que el número de horas ordinarias no podrá ser superior a nueve horas diarias, con los riesgos que éstas prácticas conlleva tanto para los trabajadores como para los propios usuarios".

LSB-USO ha dicho desconocer si la empresa ha realizado "la debida evaluación de riesgos psicosociales al respecto", y ha explicado que en el escrito se advertía a los trabajadores que, "de no comparecer,

se verían obligados a actuar disciplinariamente por ese, a su entender, incumplimiento". A día de hoy, ha precisado el sindicato, la empresa no ha notificado al comité dicha modificación horaria.

Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de

LSB-USO ha afirmado que "estas medidas dictatoriales, más acordes a medidas nostálgicas de otros tiempos, no tienen cabida en la sociedad actual", por lo que no descartan movilizaciones si la empresa Prosegur SIS no modifica estas prácticas.