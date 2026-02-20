Lurraldebus cierra 2025 como "el mejor año de su historia" y supera por primera vez los 30 millones de viajes

Presentación del balance 2025 de Lurraldebus - DFG

SAN SEBASTIÁN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lurraldebus, el servicio interurbano de transporte público de Gipuzkoa, cerró 2025 como "el mejor año de su historia", superando por primera vez la barrera de los 30 millones de viajes -31,2 millones- y creciendo un 8,3% respecto a los registros de 2024, lo que supone 2,4 millones de viajes más que el año anterior.

La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, en rueda de prensa, ha explicado que, por tercer año consecutivo, Lurraldebus "ha batido su propia marca" y ha destacado que se trata de un crecimiento que ha sido "sostenido", ya que se ha producido en todas las comarcas del territorio.

A su juicio, estos datos demuestran que "cuando se adoptan medidas de fomento del uso del transporte público que ponen en el centro a las personas y que tienen en cuenta las necesidades de las y los usuarios, la ciudadanía responde de forma excelente".

"En 2025 hicimos una apuesta inequívoca por el transporte público, con un presupuesto de 61 millones en Lurraldebus dirigidos a mejorar el servicio, a ofrecer nuevas líneas como las conexiones de Urola Garaia y Goierri con San Sebastián o la que une Hondarribia e Irun con la zona hospitalaria de Donostia y Miramon", ha recordado.

Además, ha apuntado que la Diputación ha mantenido su apuesta por los refuerzos y los servicios especiales y ha hecho "una enorme inversión" en renovar los autobuses. "Todo ello nos ha permitido cerrar el mejor año de nuestra historia y nos indica que éste es el camino que debemos seguir para que el transporte público se afiance en la opción preferente de las y los guipuzcoanos", ha aseverado Domínguez.

MEJORA EN TODAS LAS COMARCAS

Las comarcas de Oarsoaldea y Bidasoa, en las que opera la concesionaria de Ekialdebus, son las que mayor número de viajes han registrado, con un total de 10,7 millones. En segunda posición está Buruntzaldea, donde TBH ha cerrado el año con 7,2 millones de viajes. Debagoiena y largo recorrido, cubierta por Avanza, ha superado los 6 millones de viajes.

El resto de viajes se han concentrado en Urola Kosta-Debabarrena, en la que la encargada de prestar el servicio es Euskotren, con 3,6 millones de viajes; Urola Erdia (La Guipuzcoana), con 1,9 millones de viajes; Goierri (Bilman Bus), con 1,3 millones; y finalmente, Tolosaldea, que supera los 400.000 viajes.

En lo que respecta a las líneas más usadas del servicio, Azahara Domíguez ha explicado que las tres primeras conectan Oarsoaldea con Donostia. Se trata de la E02 (Oiartzun-Errenteria-Pasaia-Donostia N-I), con 1,6 millones de viajes; la E01 (Pasai Donibane-Lezo-Errenteria-Pasai Antxo-Donostia N-I), con 1,5 millones; y la E05 (Errenteria Beraun-Pasaia-Donostia N-I), con 1,4 millones. Completan las líneas DO01 (Donostia-Zarautz-Bilbao), con 1,18 millones de viajes y la DB04 (Mallabia-Eibar-Elgoibar-Mendaro-Deba-Mutriku-Ondarroa), con 1,15 millones.

Tal y como ha explicado la diputada, en todas las comarcas el número de viajes ha superado ampliamente los registros de 2024, que hasta la fecha había sido el mejor año en la historia de Lurraldebus. No obstante, el crecimiento más significativo se produce en la comarca de Goierri, donde la puesta en marcha de la línea GO07 (Legazpi/Zumarraga-Beasain-Ordizia-Tolosa-Donostia) "ha disparado el número de viajes de los 971.015 de 2024 a los 1.286.012 de 2025, lo que se traduce en un incremento de casi 315.000 viajes (+32,4%)".

En sus primeros ocho meses, la GO07 ha registrado 232.427 viajes. La segunda comarca que más crece en número de viajes es Buruntzaldea, que pasa de 6,6 millones de viajes a 7,2 millones (+9,5%), seguida por Debagoiena y largo recorrido, que pasa de 5,5 millones a superar los 6 millones (+8,02%). Completan la clasificación Urola Erdia (+7,7%), Oarsoaldea y Bidasoa (+7,14%), Tolosaldea (+6,9%) y Urola Kosta y Debabarrena (+3,5%). Además, siguen siendo las mujeres las que mayoritariamente utilizan el transporte público: un 64,4% frente al 35,6% de hombres.

REFUERZOS Y SERVICIOS ESPECIALES

Además, a lo largo de 2025, Lurraldebus ha ofrecido un total de 15.050 refuerzos a las líneas ordinarias para atender al incremento de personas usuarias, un 35,5% más que en 2024. Debagoiena y Largo Recorrido ha sido la que más refuerzos ha tenido, con un total de 5.803 (+10,4%); seguida por Buruntzaldea, con 2.735 (+47,4%); Urola Erdia, con 2.349 (+33%); Oarsoaldea y Bidasoa, con 1.979 (+64,6%) y Debabarrena y Urola Kosta, con 1.054 (+2,5%). De igual forma, se han autorizado un total de 1.441 servicios especiales (+51,7%), que han dado servicio a casi 40.000 personas, siendo más frecuentes en los meses de verano.

Asimismo, durante los meses de verano, se puso en marcha una línea que ofrecía conexión directa entre San Sebastián y el aeropuerto de Hondarribia y que tendrá carácter regular una vez entre en marcha la nueva concesión en Oarsoaldea y Bidasoa, y se amplió la frecuencia de la conexión de San Sebastián con el aeropuerto de Loiu a 30 minutos.

Azahara Domínguez ha explicado que el reto de su Departamento debe ser "mantener el pulso" y ha apuntado que en 2026 van a seguir trabajando para ampliar los servicios, como la nueva línea entre Astigarraga y la zona hospitalaria universitaria de San Sebastián que se pondrá en marcha antes del verano, las mejoras en las conexiones de Urola Erdia con el Hospital Donostia o la nueva concesión de Oarsoaldea-Bidasoa", para lo que Lurraldebus va a contar con un presupuesto de 68,4 millones.