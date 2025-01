Maíllo critica a PP y Junts que den "una patada en el trasero" a los ciudadanos por "obsesión por castigar al gobierno"

Cree que sería "un error" no presentar presupuestos y apuesta por agotar la legislatura aunque no se puedan aprobar

BILBAO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha criticado que "la obsesión por castigar al Gobierno" de PP y Junts les ha llevado a dar "una patada en el trasero" a los ciudadanos, a los que usan como "peones" de "una partida de ajedrez". A estas dos formaciones, ha asegurado, les "importan un pimiento los intereses" de pensionistas y trabajadores.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Maíllo se ha pronunciado de este modo en relación al rechazo en el Congreso del Decreto que contemplaba medidas como la subida de las pensiones, las ayudas al transporte, la prohibición del corte de suministros básicos y de desahucios a personas vulnerables y otras ayudas para las personas afectadas por la DANA, entre otras.

El responsable de IU ha lamentado el "ambiente muy tóxico" que se lleva viviendo en la política estatal desde hace tiempo y ha advertido de que, en la sesión del Congreso de este miércoles, se ha evidenciado "de una manera más descarnada cómo el juego de intereses de parte y de partidos políticos se aleja de los intereses reales de la ciudadanía".

Así, ha denunciado que "la obsesión por castigar al Gobierno" del PP y Junts les ha hecho dar "una patada en el trasero" a los ciudadanos, que "van a dejar de recibir" la revalorización de pensiones, las ayudas al transporte público, la ayuda extraordinaria por la dana o la subida del salario mínimo.

Según ha indicado, "los intereses de parte retratan a gente que está jugando a una partida de ajedrez con los peones, que son ciudadanos o ciudadanas", lo que considera "un deterioro en términos democráticos brutal porque afecta a la materialidad de la gente".

Maíllo ha admitido que introducir distintas medidas en "decretos omnibus" no es "una buena práctica en términos de cultura política", pero "esa diferencia de la formalidad de cómo tú presentas determinadas medidas políticas no puede condicionar que tú perjudiques a determinados sectores de la población". "Tú puedes jugar a una tensión política en otros temas, pero sinceramente con las pensiones no se juega", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que, en medidas que tienen "una afectación inmediata" a la ciudadanía, "criticando el método", se puede asumir el contenido "en beneficio de una población que no puede ser castigada por el debate político". "Al estudiante que va hoy con el bono de transporte que no sabe si se lo han derogado o no, con cierta inseguridad, no le cuentes si es que era porque iban muchas medidas muy diversas en un mismo Real Decreto o no. Le afecta la materialidad y yo creo que ahí, con eso no se puede jugar", ha planteado.

En todo caso, ha advertido de que "todo el mundo tiene que aprender de esto, porque ese deterioro no beneficia a nadie", aunque "sí retrata a grupos políticos". Así, ha criticado que al Partido Popular y Junts "les importa un pimiento los intereses de los pensionistas y de la gente trabajadora".

Por lo que respecta al rechazo a la prórroga del impuesto a las energéticas, ha advertido de que "a las Haciendas forales vascas les va a suponer un agujero de casi 100 millones en los estratos más altos", por lo que el PNV "tendrá que explicar de dónde va a extraer la consignación de esos millones en los presupuestos".

A su entender, "hay determinadas posiciones que están muy condicionadas por los lobbies de las grandes empresas energéticas, que van a dejar de ingresar en el Estado 1.000 millones en la prórroga de que quienes contaminan tienen que pagar, y esos 1.000 millones dejan de abordarse para políticas sociales o de transición ecológica, tendrán que explicar por qué se someten a los intereses de Repsol y otras energéticas".

AGOTAR LA LEGISLATURA

En todo caso, para Antonio Maíllo, la legislatura se encuentra "en el punto en el que empezó", con "una articulación parlamentaria diabólica" en la que es preciso "establecer alianzas polivalentes o diversas y de geometría variable".

En su opinión, el Gobierno debe agotar la legislatura porque "tiene un acuerdo que cumplir" y debe presentar los presupuestos generales del Estado "aunque no se tenga el apoyo en principio para su aprobación, para retratar a los grupos en torno a una propuesta de presupuestos que van a ser expansivos, de desarrollo de derechos, de mejora y de afrontar de una vez, de manera estratégica, la política de vivienda".

De este modo, ha considerado "un error no presentar presupuestos en una especie de acción preventiva, presumiendo que no van a ser aprobados de ninguna de las maneras". Además, a su juicio, sí hay "una posibilidad de establecer un marco presupuestario que satisfaga a los suficientes grupos que sumen la aritmética" ya que, "en un contexto expansivo, de mayor recaudación, con una posibilidad de mejoras en las partidas presupuestarias básicas, no es algo falto de atractivo".

En todo caso, "incluso aunque no se consiguieran presupuestos", ha opinado que "debe mantenerse" la legislatura para "desarrollar unas políticas".

Según ha indicado, "a la derecha y a la extrema derecha que se creen que tarde o temprano el gobierno del Estado les va a caer como fruta madura, hay que contraprogramarles en políticas que demuestren a la mayoría social del Estado que hay políticas posibles que no solo no suponen recortes, sino que mejoran y resuelven los grandes problemas".

Por otro lado, ha asegurado que se ha ido "normalizando" la situación entre los ministerios de Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo en relación a la reducción de la jornada laboral. Tras indicar que "todo gobierno de coalición tiene sus tensiones", ha explicado que, tras dos reuniones entre los dos ministros "en aras de una solución que no tiene más que ser que se apruebe por la vía de urgencia la reducción de la jornada laboral", él da "por realizada esa demanda".