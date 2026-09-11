Una manifestación previa al concierto de Silvio Rodríguez denunciará el sábado en Bilbao el "asedio" de EEUU a Cuba

Archivo - Las miembros de Euskadi Kuba Elkartea Dana Moya y Mila Acea. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación denunciará este próximo sábado, 12 de septiembre, antes del concierto de Silvio Rodríguez en Bilbao, la "grave situación" que sufre el pueblo de Cuba, debido al "asedio económico y bloqueo energético" del gobierno de EE.UU. contra Cuba. Además, censurarán "la inacción de la mayoría de gobiernos ante una violación masiva de derechos humanos que es condenada, cada año, en Naciones Unidas".

Según han informado los convocantes, la marcha saldrá a las 19.00 horas desde la entrada del Museo Guggenheim, recorrerá el Muelle Evaristo Churruca y llegará al Palacio Euskalduna, donde los manifestantes corearán temas del trovador cubano Silvio Rodríguez, cuyo concierto comenzará a las 20.30 horas.

Por esta causa, se ha invitado a sumarse a la protesta a las personas que vayan a acudir al concierto y, a los participante en general, a "llevar banderas cubanas y de otros pueblos en resistencia".

Las organizaciones convocantes han llamado a la ciudadanía vasca a expresar su solidaridad con Cuba, "del mismo modo que se muestra solidaria con el de Palestina y con otros pueblos sometidos a políticas de imposición y brutalidad, contrarias a toda legalidad internacional". "Porque hoy es Cuba, mañana puede ser cualquier otro país", han dicho.

La manifestación servirá también para apoyar la campaña solidaria "Argia eta Indarra Kubarentzat. Contra el Bloqueo, Energía para Cuba", que recauda fondos para instalaciones de energía solar con destino a centros hospitalarios de la isla y que ha sido respaldada por 130 intelectuales y artistas de la cultura vasca, como Bernardo Atxaga, Fermin Muguruza, Itziar Ituño, Joseba Sarrionaindia, Eñaut Elorrieta, Jon Maia o Katixa Agirre.

Hasta mayo, en una primera fase, la campaña recaudó casi 245 mil euros, a través de 1.255 ingresos de personas y colectivos, y ya ha comenzado el montaje de la primera instalación de energía solar en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana.

Las donaciones se realizan a través de la cuenta: ES35 3035 0134 43 1340059271 (Caja Laboral - Titular Euskadi-Cuba) o mediante Bizum con el código 04713 (antes marcar Donar).

La manifestación y la campaña son "parte de la respuesta de la ciudadanía vasca organizada frente al cerco económico y energético a Cuba, por parte del Gobierno de Donald Trump y Marco Rubio", cuyo objetivo es "llevar a la población de la isla a una situación de desesperación y a la entrega de su soberanía".

Según han recordado, la política de "máxima presión" contra Cuba, aplicada desde 2019, ha ocasionado que, en un país que alcanzó "notables indicadores de salud", hoy solo se cuente con un tercio de los medicamentos y la mortalidad infantil haya aumentado un 148%. También se sufran "cortes de luz y de agua de días completos, apenas existe transporte público o recogida de basuras, y que han aumentado, de manera ostensible, la emigración y la pobreza".

Han apuntado que el gobierno de Donald Trump ha impuesto, desde enero, un bloqueo petrolero a la isla "y ha conseguido, mediante amenazas y sanciones, destruir sus principales fuentes de ingreso", como el turismo, los servicios médicos exteriores y las remesas), así como "forzar la salida de la mayoría de las empresas extranjeras con inversión en el país".

La manifestación ha sido convocada por Euskal Herria-Kuba Ekimena, la plataforma internacionalista Hegoak, --que agrupa a una veintena de sindicatos, partidos y ONG vascas--, la asociación Euskadi-Cuba y diversos agentes sociales y políticos, como Podemos-Euskadi, la plataforma Gerrarik Ez, Ahaztuak 1936-1977, KCD (Kultura Communication y Desarrollo), Euskadiko Langileen Alderdi Komunista - PCTE y las asociaciones de la emigración cubana Sierra Maestra-Euskadi y Desembarco del Granma.