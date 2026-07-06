Manuel Jabois presenta este martes en Bilbao su novela "La víspera", una radiografía de los silencios en las familias

Archivo - El escritor y periodista Manuel Jabois. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Manuel Jabois (Sanxenxo, 1978) presenta este martes en Bilbao su última novela, "La víspera" (Alfaguara), donde aborda los "silencios" que sostienen a las familias, centrado sobre todo en la relación entre una madre y el mayor de sus cuatro hijos, un exfutbolista famoso en su juventud sumido en la decadencia y la depresión a punto de cumplir 50 años.

La presentación tendrá lugar en el Hotel Carlton en un acto que dará comienzo a las 18.00 horas y se enmarca en los encuentros literarios del Club de Lectura de la Cadena Ser.

En una entrevista con Europa Press cuando presentó en Madrid a finales de mayo la que hace su cuarta novela, Jabois precisó que la novela es su visión personal del universo familiar, añadiendo después que "las familias tienen que hablar evidentemente" porque "educar consiste muchas veces en hablar", aunque reiteró que no estaba en contra "de los silencios".

"No estoy en contra de los sobreentendidos, en este caso (...) No me parece pesimista. A mí nadie me cogió y ... bueno, es otra generación la de los años 80. Pero todo lo que fui aprendido lo aprendí por ahí en la calle, en el colegio", ha apuntado.

Jabois aseguró que esta novela, que arranca en vísperas de la celebración familiar del cumpleaños de la madre, pone en un dilema al lector y le plantea hasta "dónde" se puede "defender" la "familia tradicional" aunque, al mismo tiempo, añadió, "pone al lector o a la lectora en un dilema endiablado: ¿Hasta dónde puedes defender tú la familia tradicional? Yo muchísimo. Ya lo he dicho, cubro crímenes. Tengo un poder muy acusado de la sangre, hay un amor como irracional por la gente más cercana", reflexionó.

'La víspera' es su cuarta novela y la primera con la que no está "a gusto" de haberla escrito. "No estoy a gusto habiéndola escrito en el sentido de que no es una historia moralmente fácil. Es una historia francamente desapacible. De hecho, por eso hay más humor que en las otras. Porque lo que estoy contando es algo bastante más oscuro", apunta.

Otro de los temas que Jabois aborda es el "auge y caída" de una estrella de fútbol, encarnado en el personaje ficticio de Chami Palmeira, el mayor de los hijos.

En ese sentido, ha reconocido que, como periodista, "siempre" le llaman más la atención las historias "accidentadas" porque "las historias de caída que son fantásticas". "Como periodista ya sabes que esas cosas siempre llaman la atención muchísimo y los viajes de vuelta, cuanto más accidentados, mejor", ha dicho.

En su caso, Jabois explicó que la gente se ha hecho una imagen de él que es "mejor" de lo que realmente es, algo que cree que se debe a que, cuando escribe, lo hace "a tumba abierta".

"He escrito bastante a tumba abierta desde muy joven. He contado muchas cosas que generalmente a lo mejor puedes no contar por pudor. Y en ese sentido, a lo mejor tiene mucho que ver. Más allá del personaje que tú puedas crear, físicamente o lo que sea, con abrirte bastante", concluyó.