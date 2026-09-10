Margarita (Vitoria) rechaza la instalación de una quinta gasolinera que "amenaza" los accesos ya "colapsados" al pueblo

VITORIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Margarita, el pueblo colindante al polígono de Jundiz de Vitoria-Gasteiz cercano a la A-1, rechazan la instalación de una quinta gasolinera en su entorno que "amenaza" los accesos ya "colapsados" al pueblo.

En un comunicado, la Junta Administrativa de Margarita ha explicado que la sociedad pública municipal GILSA ha dado el visto bueno a instalar esta gasolinera "en el único acceso" al pueblo, lo que conllevará "más camiones, más embotellamientos y más presión sobre una zona que ya no da más de sí".

Por ello, ha presentado alegaciones a su instalación y ha pedido al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no valore este proyecto como un caso aislado, sino como "uno más de los muchos ya instalados en la zona", que cuenta ya con cuatro gasolineras en menos de 200 metros.

Los vecinos de este concejo han denunciado "incumplimientos" del Ayuntamiento, que se comprometió a prohibir el aparcamiento de camiones y a mantener limpia la zona.

"Llevamos más de cien llamadas a la Policía Local pidiendo que retiren camiones mal estacionados. Aunque las señales lo prohíben expresamente, muchos camioneros aparcan igualmente y cocinan con hornillos de gas junto a sus vehículos. Son acciones totalmente prohibidas, fruto de una negligencia que no empatiza con quienes vivimos aquí. El Ayuntamiento es conocedor y lo pasa por alto", han denunciado.

Tras reclamar al Consistorio que "no conceda" la licencia de la quinta gasolinera por "riesgo de salubridad e inseguridad" para las habitantes de Margarita, ha exigido que "haga cumplir la prohibición de estacionamiento y limpie los alrededores del concejo, donde vuelven a acumularse botellas, bolsas de basura y restos de orines".