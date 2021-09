Markel Olano hace un llamamiento público para que se "evite el enfrentamiento" en los actos previstos en Arrasate

Ve "difícil" un acuerdo en la mesa de diálogo en Cataluña "si no se respeta la decisión democrática de las sociedades de esas naciones"

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha hecho un llamamiento para que se "evite el enfrentamiento" en los actos previstos este fin de semana en Arrasate. A su juicio, es un profundo error" hacer el acto de Sare en esta localidad "por esa identificación" con Parot, pero también ha criticado que "la extrema derecha, la derecha muchas veces utilice estas cuestiones para lograr un rédito político".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, al acto que Sare desarrollará el 18 de septiembre en Arrasate para denunciar la aplicación de la Ley 7/2003 que, a su juicio, "supone la aplicación de cadenas perpetuas encubiertas". Tras este acto, el PP ha anunciado también en la misma localidad un "acto de desagravio" a las víctimas del Terrorismo y también el líder de Vox, Santiago Abascal, tiene previsto acudir ese día a esta localidad guipuzcoana.

Olano ha manifestado que Sare lo que hace es "apartarse de la identificación de Parot" y lo que dice es que "hay una legislación excepcional" y con este acto pretende "formular una protesta" por ello, algo que le parece "legítimo".

No obstante, ha indicado que "hacerlo en Arrasate ya lo vincula a Parot" y ha supuesto un "golpe muy importante a muchas víctimas del terrorismo". A su juicio, es "un profundo error" hacer este acto en Arrasate "por esa identificación".

Sin embargo, ha rechazado la "activación política que se ha producido en el otro extremo" y ha indicado que "una y otra vez muchas víctimas del terrorismo" han denunciado su utilización "política para una beneficio particular".

"Yo creo que la extrema derecha, la derecha muchas veces utiliza estas cuestiones para lograr un rédito político pero lo que generan es más división social, se provoca una mayor crispación", ha afirmado.

Por ello, ha hecho un llamamiento público para que "se evite esa crispación y enfrentamiento" porque "en ese contexto, las que más sufren son las víctimas", que quieren "respeto, reparación, el apoyo y el cariño de la sociedad y que no se vuelvan a repetir estos hechos". "Eso nos lleva a tener una visión más conciliadora de la que tienen algunas formaciones políticas", ha agregado.

MESA DE DIÁLOGO EN CATALUÑA

Markel Olano ha señalado que la puesta en marcha de esa mesa de diálogo en Cataluña implica, por lo menos, un cambio "fundamentalmente en la actitud del Estado español" a la hora de abordar el proceso catalán, de manera que cree que es un "cambio en la dirección del conflicto en Cataluña" el hecho de que exista esa mesa en la que se sientan las dos principales instituciones del Estado y de Cataluña.

No obstante, ha afirmado que eso no conlleva que haya "una solución inmediata". "El hecho de que se pongan las vías, no significa que lleguemos a un acuerdo porque el Estado español tiene que dar un giro muy importante en su visión sobre Cataluña y sobre Euskadi y las realidades nacionales en el Estado español", ha agregado.

A su juicio, en la medida en que no exista "un respeto a la decisión

democrática de las sociedades de esas naciones", la llegada de un acuerdo "va a ser muy difícil" porque la sociedad y el ámbito político en Cataluña está "muy activada" y han dado "una serie de pasos muy importantes". Por ello, considera que "lo que toca es modificar también la visión del Estado para dar cabida a esa voluntad popular".

A su juicio, lo mismo ocurre en Euskadi donde cree que se ha llegado a una situación de "avance de la capacidad de empoderamiento social e institucional", que hace que el actual Estatuto "ofrezca sus claras limitaciones".

En este sentido, ha defendido que Euskadi necesita "un nuevo estatus político" y, en ese contexto, "es imprescindible que el Estado español cambie la visión que tiene de las realidades nacionales".

Por otra parte, sobre el fallecimiento del exconsejero vasco Joseba Arregi, ha recordado que lo conocía y durante mucho tiempo trabajó con él. Según ha manifestado, era una persona "brillante intelectualmente" que luego tuvo una evolución ideológica "muy alejada" de la suya.

"Pero siempre he reconocido su capacidad intelectual y siempre lo he respetado, pero es cierto que dejó de pertenecer al PNV y transitó a otras tradiciones políticas, con todo el respeto por mi parte, pero lo cierto es que se nos ha ido una persona importante, con una gran capacidad intelectual", ha manifestado Olano que ha dado el pésame a sus familiares y ha destacado "su aportación" a la sociedad que ha sido "mucha".